General Pardiñas, mucho más que una calle

Admito que, desde bien joven, he tenido la curiosa costumbre de acercarme a las historias que se ocultan tras los nombres del callejero. Transitar por una vía pública se convertía para mí en una auténtica labor de investigación, que radicaba en la intriga que me generaba conocer por qué aquellas personalidades daban nombre a las calles. Con el tiempo entendí que dichos personajes no figuraban allí por meras cuestiones de azar municipal, sino que a través del callejero de una ciudad puede llegar a comprenderse su configuración histórica. De ahí que siempre me haya parecido un ejercicio de absoluto cinismo intelectual la reconfiguración de la toponimia urbana en base a las sensibilidades políticas contemporáneas, ya que ello supone en buena medida actuar como un censor moderno de la historia, rescribiendo la memoria colectiva de manera interesada.

Aproximarse a las rúas santiaguesas implica encontrar nombres muy variados, aunque sí es cierto que predominan los de la órbita liberal-decimonónica como los presidentes del Consejo de Ministros Montero Ríos y su yerno el marqués de Alhucemas García Prieto, el senador Romero Donallo, el doctor Maximino Teijeiro, o el general Pardiñas.

Si algo tienen en común el Ensanche compostelano y el madrileño Barrio de Salamanca es que ambos dedican, en sus respectivas millas de oro, un lugar preminente de su callejero al general Pardiñas. Santiago premió a este militar con una céntrica vía que se ha venido convirtiendo en la principal arteria comercial de la ciudad. La Villa de Madrid tampoco se quedó atrás con su reconocimiento público a Pardiñas, estando su calle próxima a otras con nombre de los grandes generales de nuestra historia como Narváez, Díaz Porlier, Diego de León, O´Donnell, o el Príncipe de Vergara.

Aunque numerosos son los viandantes que a menudo circulan por estas arterias de Santiago y Madrid, probablemente no muchos sean conocedores de la gran historia heroica que se oculta tras su nombre. Es por ello que Pardiñas merece unas líneas que ensalcen su carrera y legado, para que los santiagueses conozcan la historia de este general caído en combate con tan sólo treinta y seis años.

Don Ramón Pardiñas-Villardefrancos y Núñez de Taboada nacía un 27 de mayo de 1802 en la compostelana calle del Franco, en el seno de una familia de la nobleza gallega. Su padre era el coronel don José Rafael Pardiñas-Villardefrancos y Varela de Ulloa, señor del Pazo de Cereo Vello, solar de los Pardiñas-Villardefrancos, en el municipio de Coristanco; y del Pazo de Corbelle, solar de los Varela de Ulloa, en la parroquia de Santa María de los Ángeles de Melide. Hijo a su vez de don Ramón Benito Pardiñas-Villardefrancos y Feijóo de Sotomayor, quien había sido alcalde de Santiago a finales del siglo XVIII. Su madre, doña Ana María Núñez de Taboada y Moscoso, era hija de los señores del Pazo de A Calzada, solar de los Núñez de Taboada, en San Miguel de Bendoiro, situado en tierras del corazón de la comarca del Deza; y del Pazo de O Casal, solar de los Moscoso, en la parroquia de Santa María de Babío, en el municipio coruñés de Bergondo.

La vocación castrense del joven Pardiñas fue heredada de su padre, el cual ya había servido como coronel del arma de infantería durante la Guerra de la Independencia contra el invasor francés. Su carrera militar fue iniciada en 1816, a la temprana edad de catorce años, como subteniente del Regimiento Provincial de Santiago, (mismo puesto que un par de años más tarde ocuparía también mi trastatarabuelo don Manuel Mayer Furtwängler). Sin embargo, sería a partir de 1820 cuando realiza sus primeras acciones de guerra en persecución de los realistas opositores al Trienio Liberal, que le valdrían su ascenso a la condición de capitán. El futuro general mostró desde entonces y hasta el final de sus días una clara adhesión a la causa liberal.

La muerte del Rey Fernando VII sin descendencia masculina en 1833 dará inicio a un conflicto dinástico entre los partidarios del infante Carlos María Isidro, defensores de la monarquía tradicional, y los seguidores de la hija del difunto monarca, los isabelinos, defensores del liberalismo. Durante los seis años que transcurren hasta 1839 España decidió, a golpe de espadas, ya no solo la cabeza del titular de la corona; sino su propia definición política entre dos modelos antitéticos ética y estéticamente. En el rural gallego la presencia carlista en 1833 era mayoritaria al igual que en las tierras de Cataluña, Navarra y las Provincias Vascas, siendo, el campesinado, la hidalguía y la Iglesia tres de los baluartes fundamentales de la causa de Don Carlos, en su defensa ante los ideales extranjerizantes que causaban gran temor a estos grupos sociales. La burguesía urbana y el ejército, a los que Pardiñas pertenecía por partida doble, fueron de absoluta mayoría isabelina.

Es por ello que Ramón Pardiñas combatió durante toda la contienda al servicio de la Regente María Cristina de Borbón-Dos Sicilias, ascendido ya a coronel, al frente del Regimiento Provincial de Mondoñedo, que en aquellos tiempos era una de las siete provincias del aun (de iure) existente Reino de Galicia. No obstante, serán los servicios prestados en Asturias los que catapultaron al militar a la fama y reconocimiento nacional. En 1836 es nombrado Comandante General del Principado de Asturias, participando en la célebre Batalla de la ciudad de Oviedo, uno de los más cruentos enfrentamientos de la guerra. La victoria de Pardiñas sobre las tropas del líder carlista Sanz y Baeza promovieron su ascenso a brigadier (general de brigada), y la concesión por parte de la Regente de la Cruz de la Real y Militar Orden de San Fernando, una de las más altas condecoraciones militares del ejército español, cuya posibilidad de poder portarla sobre el lateral izquierdo de la guerrera ha sido una dignidad al alcance de muy pocos nombres en nuestra historia.

El devenir de la Primera Guerra Carlista fue para el ya general Pardiñas una sucesión de victorias, en las Batallas de Baeza y Úbeda, en tierras del sur, que motivaron su ascenso definitivo a mariscal de campo. Triunfante fue también su participación en la Batalla de Béjar en mayo de 1838, en la que derrotó al general carlista don Basilio García, en las calles del municipio salmantino, municipio que, a día de hoy y tras más de 180 años, todavía mantiene presidiendo su casa consistorial un retrato del general gallego en gratitud por la heroica defensa de la Villa de Béjar.

El año de 1838 repleto de victorias fue, paradójicamente, el de su gran derrota, el de su muerte en la Batalla de Maella. La inmensidad militar y enorme profesionalidad de Pardiñas solo pudo ser vencida en el campo de batalla por un oponente de igual categoría. Es el caso del general carlista don Ramón Cabrera y Griñó, duque del Maestrazgo, marqués del Ter, conde de Morella y grande de España; uno de los más fieros militares que ha dado el siglo XIX, apodado como “el Tigre del Maestrazgo” por su bravura, valentía y determinación.

Pardiñas, sable en mano y a lomos de su caballo, dirigió la carga contra las tropas carlistas desde la primera línea, una acción no típicamente propia de un general, y que solo sería imitada por las célebres cargas del también general de caballería don Diego de León. Pardiñas fue alcanzado por multitud de lanzas, pero continuó la sangrienta lucha hasta caer rendido. Su muerte, envuelta de un aura de nobleza y heroísmo, constituye la única baja de un general liberal durante la Primera Guerra Carlista, lo cual define en gran medida el coraje del personaje.

No debemos dejar pasar por alto que, al margen de su apasionante vida militar, como buena parte de los oficiales del momento, también desempeñó una breve carrera política. El general llegó a ser diputado a Cortes entre 1834 y 1838, respondiendo al típico esquema de los “espadones decimonónicos” que completaban el oficio de las armas con la política.

En el año de 1890, la Regente del Reino María Cristina de Habsburgo-Lorena creó el Marquesado de Casa Pardiñas, en reconocimiento de los servicios prestados por el general. Le fue concedida tal dignidad a su sobrino, el senador y alcalde de Santiago de Compostela, don Ramón Agustín Sanjurjo-Montenegro y Pardiñas-Villardefrancos, debido a que el general murió soltero y sin descendencia. El título ha venido conservándose hasta nuestros días, aunque no ajeno de dificultades debido a la extinción del linaje agnatico, siendo actualmente la VI marquesa de Casa Pardiñas doña María de la Paz Casamayor y Gómez.

El nombre de Ramón Pardiñas-Villardefrancos está unido a la historia reciente de Galicia, y concretamente a la ciudad de Santiago de Compostela que lo vio nacer hace ya casi 220 años. La perpetuidad de su memoria y legado heroico se materializan para mí, no solo en la santiaguesa Rúa do Xeneral Pardiñas; sino también en la homónima calle madrileña cuyo nombre representa un pedazo de Compostela en la capital del Reino.