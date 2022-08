Gestal: “Acusaciones muy graves”

El ex decano de Medicina Juan Jesús Gestal es claro: “Afirmar que algunos profesores no dominan sus asignaturas es una acusación grave que debe concretarse por parte de quienes la hayan realizado y debe de investigarse por las autoridades académicas y tomar las medidas que correspondan. Es posible que pueda darse algún caso, pero sería algo realmente excepcional. Debe denunciarse por los cauces existentes y corregirse”.

Desvela que ensu 58 años de vinculación con la USC, 6 como estudiante y 52 como profesor, “lo que he observado es todo lo contrario, que el nivel de formación y capacitación del profesorado ha ido mejorando con los años, incluso en los niveles iniciales de acceso a la docencia, como he podido comprobar en los tribunales en que participé, en mis últimos años en activo, para plazas de profesor ayudante doctor, en los que sentí envidia de los alumnos que iban a cursar las materias”.

“la calidad de la docencia

–continúa–, su control y la participación en el del alumnado ha sido cada vez mayor. Tanto su control interno mediante las comisiones de docencia de los distintos cursos, en donde de modo anónimo se pueden presentar todas las quejas relacionadas con la docencia a través de los delegados de curso, o mediante la presentación de quejas ante el decano de la facultad, ante el valedor de la comunidad universitaria o ante el rector. O el control externo, mediante las evaluaciones periódicas de la calidad de las diferentes titulaciones que realiza la ACSUG, en las que se da voz a los alumnos actuales y pasados”.

Recuerda que “las quejas, que en mis años como decano se presentaron en las comisiones de docencia no hacían referencia a deficiencias en la capacitación docente del profesorado sino a todo lo contrario, la pretensión de los docentes de disponer de más tiempo para la docencia, querer explicar más materia, o diferencias en cuanto a las exigencias de conocimientos entre profesores de diferentes grupos de una misma asignatura. Tampoco nada de eso se ha evidenciado en los controles externos periódicos de la ACSUG. La calidad docente de la USC es buena y debemos todos, alumnos y profesores, trabajar de modo continuo en su mejora”.

Pilar Alén, profesora de la USC, se reafirma en que “en el ámbito universitario es lógico que surjan voces a favor o en contra de lo que se hace o deja de hacer. Si se trata de una crítica constructiva, es imprescindible e incluso loable. Si se hace sin conocimiento de causa, para dañar y no aportar nada, no me parece correcto. Hay que partir de, al menos, dos premisas. Por una parte, los alumnos tienen el derecho y el deber de exigir una enseñanza seria y rigurosa, porque están invirtiendo su tiempo y esfuerzo en algo que les marcará de por vida. Por otra parte, el profesorado ha pasado por una carrera de obstáculos desde el inicio, y debe manifestar su preparación en el ejercicio de sus funciones”.

“En defensa del profesorado, dice, y generalizando, creo que está cada vez más condicionado por funciones para las que no está habilitado ni son vocacionales. A un profesor universitario se le exige ser docente, investigador y gestor. Atender a los tres campos y estar al cien por cien en todo es pedir demasiado, máxime cuando además no todo depende de su voluntad o su diligencia, sino que está supeditado a plazos, programas y problemas informático/telemáticos, etc. Por otra parte, entre el alumnado, como en la sociedad actual, prima la inmediatez, la obtención o resolución de todo en el mínimo tiempo y c on el menor esfuerzo posible. Ambos factores provocan un clima de crispación o alteración que no favorece el proceso de formación, que debe realizarse a fuego lento, en un clima de cercanía y confianza”.

“Yo misma –proclama– como otros, he tenido que preparar asignaturas partiendo de cero o me he visto sobrepasada por el tiempo para resolver dudas o responder correos. Suele ocurrir. De ahí a que se nos estigmatice o culpe de vivir de espaldas al alumno, o de que la universidad –la USC, en este caso– no valore la calidad y excelencia, hay un trecho. No es justo radicalizar ni protestar en un tema tan delicado sin ver que detrás hay personas que, como tales, podemos cometer errores. Como tampoco s ería ecuánime, sin duda, decir que todo el alumnado es vago o que solo busca un título”. “Todo es mejorable”, concluye, “pero siempre en un clima de diálogo y mutua comprensión. No se trata solo de cumplir sin más, sino de volcarse en un proyecto común en el que ambas partes deben retroalimentarse”.