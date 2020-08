DE LOS SIETE pecados sociales que definió Gandhi, el primero es “la política sin principios”. Ambos conceptos se adentran en los aledaños de la sociedad para apuntalar las exigencias de la ética y la moral, en cuanto al gobierno de los intereses del colectivo. Intereses que, por otra parte, están plasmados en otros conceptos varios requeridos por el bienestar humano y que llamamos principios. Gobernar sin principios es un gobernar de ciegos, paso adelante, paso atrás, anunciando y desmintiendo, diciendo verdad y mentira con la misma frialdad. Viendo lo que estamos viendo en nuestro actual gobierno, no podemos menos de afirmar que, en grado alto, está gobernando sin principios. Bastan unos pocos apuntes para demostrar que no estamos hablando paja, al considerar la formación de esta amalgama de ideologías coaligadas, no mezcladas ni fundidas, apoyada por radicalismos interesados. Este es el primero de los principios quebrantados, ya que es acto de constitución, de pacto y obligado compromiso, siempre maniatado por la amenaza de que o esto se cumple o se rompen los acuerdos. Principio de estabilidad inestable malhadado para tiempos de vértigos morales y vacas flacas. Gobierno mal nacido, cuya endeblez nos lleva a soportar sus vacilaciones y a silenciar cantos de sirena que aconsejan gastar lo que no se tiene para pagar pequeñeces que, sin solucionar nada, nos llevarán a la ruina. Un gobierno sordo a los más elementales consejos de economía que eleva la nómina del gasto público, aumentando cuatro ministerios innecesarios, más otras tantas vicepresidencias, una de ellas con ministra consorte agregada, al más acendrado estilo de nepotismo. Un gobierno que dobla la nómina de asesores bien pagados, para cubrir plazas de paniaguados, a cuenta de quién sabe qué favores. Que rompe los principios de ecuanimidad y administración de recursos, para hacer posible la justicia sin desbaratar la economía. Un gobierno formado por aquellos que, cuando eran oposición, criticaron ferozmente los errores de quienes gobernaron anteriormente y que, ahora, tan o más gravemente, incurren en los mismos. Un gobierno que vive pendiente de la recaudación fiscal, sabiendo que el dinero de los impuestos sale del desarrollo y mejora de la economía que, ahora mismo, se está yendo al garete. O que mira a Europa, poniendo la mano, con su natural inclinación al subvencionismo. Un gobierno que, cuando toca hablar de muertos, no sabe contarlos y, cuando se trata de asesinatos injustos que nos dejó la historia, quiere desenterrarlos y no precisamente para rezar por ellos. Un gobierno así es un gobierno carente de principios.