Gobierno y oposición tensan la cuerda al máximo en una discusión con aroma electoral

“Lamentamos que unha oposición desleal coa cidade e instalada na precampaña, xogue co futuro do Ensanche e obrigue aos veciños e veciñas da zona a convivir cun edificio en mal estado durante máis anos. Ou o que pode ser peor, obrigue aos veciños a renunciar a un centro de día, a un centro sociocultural e a unha zona de ocio e desfrute ao aire libre porque, ante o ocurrido, a propiedade da parcela podería seguir a ordenanza actual para construír unha gran superficie comercial que dinamitaría o proxecto de cidade das persoas, sostible e amable pola que traballa este goberno”. Es el resumen del comunicado que emitió ayer el grupo municipal del PSdeG tras el varapalo que recibió en el pleno con respecto a la modificación del PXOM para la operación Peleteiro.

“Tres responsables políticos”, afirma en relación al PP, CA y BNG “deberán render contas aos 26.000 veciños e veciñas do Ensanche que merecían recuperar un novo espazo para as persoas. Nós explicarémoslle a todos e cada un dos veciños e veciñas do Ensanche as consecuencias da decisión do Partido Popular e do resto dos grupos”.

Al respecto, el PSdeG mantiene que “a oposición votou en contra dun proxecto que contaba cunha maioría absoluta de respaldo social. As asociacións Comercio Punto Compostela, Santiago Centro, o proxecto Em Rede e Agadea amosaron nesta mesma sesión plenaria o seu ánimo porque se viabilizase o proxecto. Tamén a maioría dos veciños do Ensanche ten amosado o seu desexo porque a parcela do Peleteiro tivera unha nova vida. Mais os intereses partidistas de Borja Verea, María Rozas e Goretti Sanmartín forzan a que o desexo siga sendo iso, un desexo. Aínda que isto hipoteque tamén o futuro do comercio local e condicione a vida dos veciños da zona”.

POPULARES. No lo ve así el líder del Partido Popular, Borja Verea. La formación también emitió ayer un comunicado en el que justificó su posición. Los populares sostienen que fueron “firmes” siempre en su posición sobre la parcela Peleteiro. Así, aseguran que manifestaron desde el primero día su “oposición a un pelotazo urbanístico en el que el protagonista iba a ser el ladrillo, y no las necesidades de los vecinos del Ensanche”. Afirma el PP que “gracias a esta firmeza el centro de Santiago vuelve a tener una oportunidad para recuperar su vitalidad y dotar de servicios básicos a los vecinos de la zona”.

Borja Verea y el PP de Santiago dicen ser “los únicos” que no dieron “bandazos”, apostando siempre por “la adquisición de la parcela para dotar al Ensache de servicios públicos”, algo que demuestra su “solvencia y seriedad”.

En clave electoral, Verea señala que si los vecinos quieren, y le dan y en mayo la mayoría suficiente para gobernar, “Peleteiro será el nuevo corazón del Ensache y motor de su revitalización, creando un centro de equipamientos públicos de primer nivel con un centro de día y residencia de mayores, biblioteca municipal, sala multisusos, gimnasio, piscina climatizada y un centro cultural; además de espacios abiertos con una gran zona infantil y plaza pública”.

Los vecinos del Ensanche, a los que considera “privilegiados” por vivir en el centro “no tienen ninguno de estos servicios, y están completamente abandonados por el gobierno socialista”, sostiene. “No es de recibo que este mismo gobierno; que durante cuatro años no hizo nada y no consiguió ningún consenso, pretenda en el último minuto y por la puerta de atrás convertir Peleteiro en ladrillo de lujo en lugar de preocuparse por lo que realmente necesitan nuestros vecinos”. Borja Verea afirma que su apuesta seguirá siendo la misma, “la adquisición de la parcela Peleteiro para crear allí un espacio único de ocio y cultura cubierto, que será un nuevo referente para toda la ciudad”.

Un proyecto que, para los populares, “devolvería vida al Ensanche y a su comercio, con edificios referencialess y públicos de los que se sentirán orgullos todos los compostelanos”. Indica que “ha terminado el tiempo de las políticas especulativas y pelotazos en Compostela, y finalizó el tiempo de las políticas de los grandes centros comerciales que autorizaron los socialistas en Santiago; llegó el momento de las políticas del futuro y del siglo XXI donde las personas estarán siempre en el centro”.

ca. Para Compostela Aberta, “é sorprendente que o Goberno diga que non chegou a un acordo coa propiedade porque sería máis prexudicial para a veciñanza, porque de ser así atendería as demandas dos veciños e veciñas que seguen dicindo que non lles vale a proposta de Bugallo”. A esta falta de acuerdo responde la postura de CA en palabras de su concejal Jorge Duarte, quien dijo que “en maio confiaba no desbloqueo do acordo, pero nestes sete meses vimos como o Goberno non lograba un convenio coa propiedade que acompañara o acordo, e tamén como a veciñanza da rúa da Rosa, que ata entón non se manifestara publicamente, mostraba unha oposición radical e mesmo anunciaba un recurso xudicial contra a proposta”.

Duarte recordó, además, que “foi precisamete a veciñanza da Rosa a que logrou a paralización da modificación do PERI-12 aprobada por Bugallo en 2005, tamén a través dun recurso xudicial”. CA pidió a Bugallo “que asuma o seu fracaso na operación Peleteiro, que prometeu ter resolta con consenso en só tres meses, e que pida desculpas por ter enganado á veciñanza e mesmo por ter gastado recursos públicos en informes que lle dixeron que a proposta de CA de 2019 era a mellor das posibles”.

NACIONALISTAS. Goretti Sanmartín también quiso justificar su abstención en el pleno sobre este asunto; y afirmó que “para alén das queixas dun sector da veciñanza desconformes co resultado, estamos ante un expediente incompleto, que non inclúe o convenio coa propiedade, que non está de acordo coa proposta”.

“Independentemente de que desde o BNG non concordamos coa proposta da propiedade de subir a altura da edificación, si xulgamos que traer este acordo e plasmalo nun convenio dotaría esta proposta de maior seguridade xurídica e despexaría incertezas”, señaló. “Caemos nunha espiral de alegacións e enfrontamentos, que poden rematar en recursos. Non é xustamente comezar con bo pé”, añadió.

La portavoz nacionalista agradeció el trabajo técnico del personal de Urbanismo, “o inmenso traballo feito cunha proposta que, sen dúbida, mellora a situación actual, pois é evidente que o que nestes momentos está no planeamento non dá resposta ás necesidades actuais dunha peza fundamental para o desenvolvemento do Ensanche”.

Pasar de 23.500 metros de edificabilidad a 19.900, con 900 de un dotacional público y 1.395 de una plaza, con el correspondiente cambio de uso de hotelero y fundamentalmente comercial al uso residencial es una buena noticia. Como lo son los 900 metros cuadrados para usos sociales, como ese centro de día que se requiere, y con un 20% de viviendas de protección, sostuvo. “Temos, iso si, a incógnita do aparcamento de xestión pública con prezos como o de Xoán XXIII, como defende o BNG”, advirtió.