Goretti Sanmartín convida a Bugallo a rematar “co seu servilismo á Xunta”

Santiago. Ao fío da reunión entre o presidente da Xunta e o alcalde de Santiago prevista para finais desta semana, Goretti Sanmartín insta a Sánchez Bugallo “a rematar a estratexia que tivo até agora de servilismo e de dicir que si a todo o que formulaba o PP”. “Facendo unha valoración do acontecido nestes tres últimos anos, a amizade co PP de pouco lle valeu a Bugallo e a este Concello de Santiago, porque foron moi poucos os investimentos conseguidos da Xunta”, explicou.

Con respecto ás novidades que anunciou o alcalde que ía trasladar á reunión, está a petición de instalación da Sede da Axencia de Intelixencia Artificial e as outras teñen “escasa credibilidade” como a da taxa turística porque o alcalde nunca antes a defendeu e a Xunta sempre se posicionou en contra dela, ademais de só executou o 16 % do orzado no Plan de Sustentabilidade Turística, cando fora un compromiso de 2020 de apoialo pola Xunta.

Sobre o incremento da partida para o Consorcio da Cidade, indicou que se o alcalde llo demanda ao presidente da Xunta tamén o ten que demandar dos Orzamentos do Estado porque é un ente en que conflúen as tres administracións. “Ademais, sáenlle as cores co incumprimento do acordo do 25 de xullo de 2021 onde no Real Padroado anunciaron unha chuvia de 281 millóns de euros para Santiago de Compostela dos que non chegou un só euro”, engadiu.

“O aparcadoiro do CHUS xa tiña que estar resolto se Bugallo obtivese o compromiso das reunións que tivo en 2019 e en 2020 con Feijóo cando falaron da ampliación do hospital clínico”, incidiu na rolda de prensa. Ademais, indicou que Bugallo esquece “vellas reivindicacións” que foron aprobadas no Pleno da Corporación por unanimidade, algunhas delas a instancias do BNG, como o novo edificio para Escola Oficial do Idiomas. Así, lembrou que na celebración do 20 aniversario deste centro, o alcalde se comprometeu a dotar dun soar en Conxo e que tiña que ser unha realidade esa nova construción. Indicou tamén que houbo declaracións institucionais como a de 19 de abril de 2017 e o 26 de setembro de 2019, por iniciativa do BNG.

A ampliación do Conservatorio Profesional de Música, que tanto o BNG como o PSOE levaron ao Parlamento galego, que require un investimento mínimo, ou a aposta para construír o Conservatorio Profesional de Danza en Santiago, para o que existe demanda máis que suficiente, algo que tanto o BNG como o PSOE levaron ao Parlamento galego, ou o centro de saúde de Conxo, “unha promesa electoral de 2011 que agora parece que vai quedar nunha ampliación que non nos parece suficiente”. Eses non están nos temas que ten previsto trasladarlle o alcalde á reunión con Alfonso Rueda e, así, recriminou que “cando anuncia publicamente que lle vale a ampliación do centro de saúde debilita a posición do propio Concello de Santiago e fai que haxa renuncias de antemán antes da propia reunión”. ECG