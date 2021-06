¡Gracias, profe!

HOY SE CIERRA la puerta del Rosalía... un año más. Y es la última vez que la cruzarán Candela, Iván, Álvaro y Rosalía, así como el resto de sus compañeras y compañeros, la valiente primera promoción del “bachillerato de las mascarillas”. Ellos comienzan una nueva etapa en la universidad, llena de sueños y deseos. Hoy también cruza este umbral por última vez Paco, nuestro profesor de matemáticas. Él también comienza una nueva etapa.

Para aquellos que no lo conocéis, tenemos que deciros que Paco es un profesor poco común, siempre empeñado en intentar que su alumnado aprenda las matemáticas “con cabeciña”. Si no has tenido la fortuna de haber estado nunca en una de sus clases, seguramente te estarás preguntando “Y eso, ¿qué significa?”. Pues algo tan sencillo y tan complejo como querer que los chicos y las chicas entiendan el para qué de cada una de las operaciones. La docencia de Paco transpira amor por todos los lados y ángulos, que para algo es matemático. Amor por la enseñanza. Amor por las matemáticas. Amor por el centro en el que ha pasado toda una vida. Pero, por encima de todo, amor por sus alumnos. Siempre al día de los temas que les preocupan y más les interesan, ya no sorprenden en nuestra casa frases como “voy a ver qué es esto del Twitch que está de moda y así lo puedo hablar en clase”, porque suenan día sí y día también.

Y es que sí, Paco fue nuestro profesor. Pero también es nuestro padre. Quizá quienes estéis leyendo estas palabras podréis pensar que existe cierto sesgo en ellas. Seguramente sí. Pero también creemos que no son equivocadas y que en ellas están reflejadas las opiniones de muchas personas que le quieren y le aprecian como maestro y como persona. Porque, en él, ambas facetas son indisociables. Lo sabemos porque cada vez que damos un paseo con él por Santiago, son muchas las personas que se acercan con ilusión en los ojos y preguntan: “Paco, ¿te acuerdas de mí?” Y él, con una capacidad de reacción sorprendente y con esa memoria privilegiada, siempre dice “¡Claro! ¡Cómo olvidarme de mi alumna!” Todas esas conversaciones a pie de calle suelen terminar con un “Adiós, ¡gracias, profe!”, que es también el broche perfecto para cerrar esta etapa. ¡Gracias, Paco! ¡Gracias, papá!