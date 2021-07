Gran acollida ao desfile dos Xigantes polo casco antigo

Trala súa ausencia o ano pasado, os tradicionais Xigantes das Festas do Apóstolo volveron a saír á rúa. Na praza da Quintana a xente esperaba para darlles unha gran acollida, malia ás condicións do tempo, nun dos eventos máis tradicionais e familiares do ano. Coa diferenza, iso si, de que nesta ocasión non puideron seguir co seu desfile máis alá da Praza da Quintana.

Ademais da comparsa de Xigantes, a cidade acolleu onte pola tarde a eliminatoria do Torneo de chave, tanto masculino coma feminino. Ás 21.00 horas tivo lugar a actuación do Combo Paradiso e, pouco despois, o concerto de Teresa Ferreiro. O esperado espectáculo pirotécnico, un dos pratos fortes de cada ano, puido contemplarse no ceo da cidade antes da medianoite, poñendo o fin de festa.

Hoxe o programa continúa coas Alboradas, de 10.30 a 12.30 h, a cargo da Asociación Cultural O Castro de Figueiras. Ás 11.00 h chegarán a Praterías os Cabezudos e, pola tarde, poderase desfrutar de Ghop!, da compañía Teatro ó Cubo (18:00 horas no Parque da Alameda). Finalmente, a noite agarda cos concertos de Chicharrón e o da Banda Municipal de Música de Santiago, ás 21:00 horas no Parque de Galeras e na Quintana, respectivamente. O coñecido grupo Son Trío tocará en Mazarelos ás 22.30.

Tamé hoxe poderase desfrutar observando a confección dun tapete floral de 150 m2, na praza da igrexa de San Martiño Pinario. Cento cincuenta persoas de quince localidades serán as que participen nesta peculiar confección. Trátase dun homenaxe a Galicia no Día do Apóstolo, por parte da Federación de Asociacións de Alfombristas Galegos de Arte Efémera.

Elaborada a partir de hortensias, caraveis, margaridas, ciprés, cunchas mariñas e sal gordo tinguido, entre outros materiais, a alfombra está baseada na iconografía do Camiño de Santiago, con motivos alusivos aos símbolos de Santiago, Galicia e as Administracións Públicas. Nela aparecen unha peregrina, sentada nun sinal do Xacobeo, cunchas de vieira e mesmo o botafumeiro, simulando o seu voo na catedral. Os autores desta obra floral son o arquitecto e presidente da Federación, Manuel Alonso, e tamén o artista plástico e presidente da Asociación Burela Floral, Martín Lestao.

“Desde que se decidiu organizar esta actividade, todo o mundo se mobilizou con entusiasmo. É a nosa ofrenda ao Apóstolo neste ano xubilar. Para nós é algo moi especial”, sinala Manuel Alonso. O deseño de alfombras na rúa é un fenómeno de proxección internacional coñecido como alfombrismo, que funciona tamén como espazo para o intercambio de coñecementos e experiencias entre todos os seus participantes. A confección desta monumental alfombra poderá observarse hoxe, na praza da igrexa de San Martiño Pinario.

Ademais, as festas prolongaranse ata o vindeiro sábado 31 de xullo, con múltiples concertos, desfiles, espectáculos, recitais e mais Alboradoras para celebrar o Apóstolo.