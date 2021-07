Gran éxito para el triple concierto de ‘Perseidas’

Tuvo lugar ayer uno de los platos fuertes del ciclo de conciertos O Son do Camiño-Perseidas: el único triple concierto del cartel. Los protagonistas fueron Andrés Suárez, Xoel López y Sabela, que pudieron disfrutar de una velada única en su regreso a los escenarios. Aunque no se llegó a colgar el cartel de completo, miles de personas vibraron ayer en O Monte do Gozo junto a las canciones de las tres estrellas.

Tras la apertura de puertas programada para las 18.45 horas, la primera en actuar fue Sabela, a las 19.45 horas. La ourolesa saltó a la fama durante su estancia en la Academia de Operación Triunfo, pero rápidamente se hizo un hueco en la industria musical al demostrar su talento. Ayer cantó algunos de los singles de su primer y último álbum, Despedida.

El siguiente en salir en escena fue Andres Suárez. El cantautor ya es un célebre del panorama musical gallego y, junto a su inseparable guitarra, cada año conquista los corazones de más y más personas. Sus acústicos son mágicos, y así lo demostró ayer durante su concierto en Perseidas.

El archiconocido Xoel López fue el encargado de darle el colofón a la jornada. El que fue líder de la banda Deluxe hizo sonar algunos de sus grandes hits, cuyas letras el público ya tiene grabadas a fuego en su mente. Pero también material nuevo de su último disco: Si mi rayo te alcanzara.

Como ya es habitual, las medidas anticovid fueron respetadas por todos los asistentes, lo que facilitó la celebración del evento. Además, ayer funcionó mucho mejor el servicio de autobuses lanzadera, por lo que fueron más ágiles tanto la apertura de puertas como el desalojo.