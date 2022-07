Gran limpieza conjunta de residuos en el río Sarela

Con el objetivo de concienciar sobre la importancia de un consumo responsable y del impacto de residuos que generamos en el medio en el que vivimos, Viaqua organizó una jornada de voluntariado ambiental en Santiago, a la orilla del río Sarela, en el parque de Galeras. En la actividade participaron conjuntamente integrantes de la Asociación Amicos, así como niños y niñas del campamento de verano de la USC. Se trata de una iniciativa que, enmarcada en el programa europeo Let´s Clean Up Europe de Viaqua y del proyecto Re-Mar de la Asociación Amicos , pretende mostrar a los participantes un responsable uso del agua en el hogar y concienciar sobre como productos que se tiran por el retrete acaban en los ríos, como el de Sarela.

Así, tras la actividad de concienciación y de limpieza, los cerca de 100 voluntarios clasificaron y contabilizaron los 1700 residuos recogidos, de los que cabe destacar más de 1000 colillas, envases de plástico, papeles, pajitas de plástico y latas.

La jornada finalizó con el juego Re-Mar, liderado por Amicos, donde los participantes tuvieron que responder preguntas relacionadas con la actividad, como el tiempo que tarda en degradarse una bolsa de plástico.

Sin duda, la jornada fue todo un éxito, y así lo manifestó el representante de la área de Emprego e Empresas de Amicos, Miguel Beiro: “Para Amicos hoxe é un gran día no que fortalecemos e visibilizamos a nosa alianza con Viaqua para construír futuros verdes e inclusivos”, enfatizando la relevancia de “organizacións como Viaqua”, que afirma, “son un exemplo do apoio que necesitamos para lograr os obxectivos comúns”.

De la misma manera, la gerente de Viaqua en Santiago, Ana Tejeiro, quiso agradecer la colaboración del Concello “e a implicación da Asociación Amicos, da Fundación USC e do persoal de Viaqua para que a xornada ambiental fose un éxito”. Asimismo, destacó la “importancia de achegar á cidadanía estas accións e que vexan as consecuencias que teñen os residuos no medio ambiente.