Gran ocupación en Semana Santa, pero todavía con precios asequibles

Se acerca la Semana Santa y Santiago se prepara para recibir, como cada año, a miles de turistas y peregrinos, que vienen a celebrar esta celebración a una de las ciudades que más la vive.

Por ello los apartamentos, hoteles y albergues de la ciudad hace semanas que tienen reservadas la gran mayoría de sus habitaciones, tal y como se puede apreciar en el portal web Booking.com, una página dedicada a la reserva de alojamientos. Según figura en esta, el 88 % de los alojamientos turísticos compostelanos ya no disponen de huecos para reservar en los días grandes de Semana Santa (desde el miércoles 13 hasta el domingo 17). Una cifra sorprendente y que sin duda se elevará en los próximos días con las reservas de última hora.

En comparación con otras ciudades con tirón en estas fechas, la capital gallega es una de las que muestra mayor ocupación por el momento. Por ejemplo, en el caso de Sevilla y pese al factor añadido de la Feria de Abril, un 77 % de los alojamientos de la ciudad estarían completamente ocupados para las mismas fechas. Sería también menor en otras ciudades con fuerte tradición en esta época, como León (80 %), Zamora (82 %), o Granada (83 %), aunque en el caso de Málaga es ligeramente superior (90 %).

Pese a todo, que la ocupación hasta el momento sea superior no implica que los precios de los alojamientos sean más elevados. Los apartamentos, que continúan siendo la opción más cara, rondarían para pasar las 4 noches un precio de entre 1.000 y 1.500 euros en función de las comodidades del mismo, unos precios muy similares a los de otras ciudades.

Sin embargo, los hoteles compostelanos aún ofrecen habitaciones con precios notablemente más bajos que los de Sevilla o León, que en la mayoría de casos superan los 600 euros, mientras en nuestra ciudad muchos rondan los 450 o 500 euros en el caso de una habitación doble para cuatro noches.

Además, aún quedan camas libres en varios albergues, que son con diferencia las opciones más baratas para los turistas y peregrinos. En algunos casos, una estancia de cuatro noches en plena Semana Santa apenas alcanzaría un coste de 100 euros, postulando Santiago como una de las ciudades más asequibles de España y Europa para visitar en la próxima semana.

METEOROLOGÍA. Esta siendo un año muy atípico a nivel meteorológico en Compostela. Recordemos que empezó con el segundo Año Nuevo más cálido de la historia de la ciudad desde que hay registros, tras suceder lo mismo en Navidad. A esto se le sumó uno de los inicios de año con menos precipitaciones, que en estos primeros tres meses de 2022 han estado mucho menos presentes que en otros años. Y finalmente, pudimos ver cómo el cielo de la ciudad se tornaba un tanto rojizo con la llegada de la calima.

Sin embargo, parece que en Semana Santa volveremos a ver el tiempo habitual de la ciudad en estas fechas, frío y lluvias. Aunque es pronto para saber al detalle que sucederá en los días grandes, desde Meteogalicia anuncian que en los próximos días aumentarán las probabilidades de precipitaciones, que durante esta semana serán de un 80 % hasta el domingo, y para el martes, justo en el preludio de las fechas clave, podrían alcanzar un 90 %. A partir de ese día no existen aún predicciones, pero los expertos de dicho servicio destacan que “a partir do venres Galicia quedará na influencia das borrascas atlánticas. Será así un período de alta probabilidade de chuvias e de predominio do fluxo do oeste”.

Además, en el caso de las temperaturas parece que no habrá grandes variaciones, como señalan también: “Sen cambios significativos, con valores normais para a época do ano”. La previsión es de unas máximas de 15 o 16 grados, mientras las mínimas bajarían hasta los 9 el próximo martes, último día del que se dispone de información fiable.