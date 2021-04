Grandes pérdidas para la Medicina

EN LOS ÚLTIMOS DÍAS se han acumulado malas noticias para la Medicina y muy especialmente para la medicina gallega y compostelana.

La primera el fallecimiento de Fernando Ferrón, gran internista y médico admirable, que encarnaba como nadie la visión humanística de la escuela compostelana y con el que me unía una entrañable amistad. No puedo evitar recordándolo que se me salten las lágrimas pero permanecerá vivo el recuerdo y puede estar orgullosa su familia del cariño que está recibiendo de todos los pacientes a los que ayudó y tantísimos amigos que tenía.

De Pepe Carro que voy a decir que no se haya dicho. Una persona culta, afable, con una enorme simpatía. Siempre tan vital y alegre. Gran comunicador, de él siempre traté de aprender porque era un maestro de la palabra y del que guardaré miles de anécdotas, y al que ahora no podré acudir cuando tenga una duda de protocolo (siempre me reñía con cariño cuando entre mi despiste y mi informalidad incumplía alguna regla) o quiera consultarle alguna duda histórica o antropológica a las que siempre me respondía con acierto y sabiduría.

La última pérdida, también muy dolorosa para mí, el fallecimiento de Jerónimo Forteza. Desde su Valencia natal tuvimos la fortuna de tenerlo en Galicia y de que desarrollara aquí de forma extraordinaria la Patología, primero en Coruña en el Chuac y después en Santiago desde la Universidad y el CHUS. Jerónimo era un patólogo universal que, como nadie, supo ver la importancia de los aspectos moleculares de la Patología y la necesidad de combinarlo con los métodos de la histopatología clásica, convencido que solo con ese abordaje conjunto sería posible progresar en el diagnóstico de la enfermedad.

Era un gran convencido de la importancia de la investigación biomédica y no sólo hizo contribuciones de enorme importancia en varios campos y especialmente en hematopatología, área en la que era un experto internacionalmente reconocido, sino que hasta el último momento estuvo haciendo planes y proyectos, y era raro el mes que no me planteaba ideas para que las valorase y le diese mi punto de vista desde la Genética.

No solo deja muchos amigos y colegas que le querían y respetaban sino una escuela que perdurará en el tiempo y que sin duda seguirán su ejemplo para, de la mano de la investigación traslacional, mejorar la calidad asistencial de los diagnósticos anatomo-patológicos.

Mis condolencias y mi cariño a las familias, ojalá que el ejemplo de estas tres personas perdure para siempre en el recuerdo colectivo por lo mucho que han hecho por la Medicina y para la sociedad.