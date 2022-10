Granitrans ofrece productos de calidad y

Granitrans es una empresa familiar con sede en Negrais, a 20 km de Lisboa, gestionada por Humberto y Cidália Caneira. Desde hace más de 30 años, invierten en alta tecnología para producir y distribuir materiales de calidad, apostando igualmente por representaciones exclusivas con los grandes agentes mundiales en el mercado de la piedra derivada.

Aunque surgió en Portugal, la sociedad está en continua expansión, ya que tiene varias sucursales en el país vecino, un almacén en París y otro en Thionville (Francia). El próximo año van a hacer un showroom en París. Ahora, con esta apertura, llega también al mercado gallego y posee una cantera de basalto en Cabo Verde y otra de granito en Évora, Portugal.

Como nos indica Humberto Caneira, CEO de Granitrans, se trata de una empresa familiar, pero con mucha ambición. Sus productos sorprenden por la calidad en los acabados y resultan muy llamativos y duraderos.

La inauguración en Compostela de una planta de exposición de Granitrans abre un amplio abanico de posibilidades a sus clientes y proporciona un servicio personalizado y de productos de calidad.

El almacén, situado en Costa Vella, cuenta con más de 1.700 metros cuadrados y más de 30.000 metros cuadrados de piedra natural Texta y Compac (empresa familiar portuguesa con la que están asociados), además de Texta, mármoles y granitos. Saben que para venir a Galicia tienen que ofrecer productos que las graniteras de Porriño no tienen por lo que aspiran a promover esa línea e implantarla en nuestra comunidad a través de promotores, arquitectos, tiendas de cocina...

Los productos Compac son la apuesta más fuerte de Granitrans, y es que desde hace más de 20 años, ambas caminan de la mano. Compac produce y Granitrans vende y promueve.

Compac apuesta por la innovación en materiales y diseño. Fue ganadora del premio Best of the Best, otorgado por los Colegios de Arquitectura, lo que supone un reconocimiento a la calidad y diseño en el sentido más amplio.

Paco Sanchís, CEO de Compac, considera muy importante la colaboración de su empresa con los arquitectos, trabajar y entender sus necesidades para acercarse al mundo de la arquitectura, que a su vez habrá analizado con el cliente sus preferencias. Siguiendo con esa filosofía, patrocinan los Premios Arquitectura del Cscae que reconocen lo mejor de la arquitectura y el urbanismo, en cuya primera edición señaló: “Afrontamos cada uno de los retos que nos trazamos con una mirada disruptiva, creatividad y compromiso social. La Arquitectura es una de las más poderosas palancas de transformación de la sociedad y, para nosotros, es un orgullo impulsar estos premios que apoyan la excelencia de los mejores profesionales de nuestro país”.

Considera que es necesario producir materiales para edificios que se mantendrán en perfecto estado de conservación con el tiempo, tanto por su atemporalidad como por su resistencia.