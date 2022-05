Haberá postos no parque da Alameda nas festas da Ascensión e do Apóstolo

RAXOI. A Xunta de Goberno Local, reunida na xornada de onte en sesión extraordinaria, acordou autorizar o servizo de Ocupación de vía pública no Parque da Alameda de Santiago de Compostela para a colocación de postos durante as festas da Ascensión e do Apóstolo do ano 2022 á empresa a Jesús Pombo, Ferias y Eventos, S.L., que oferta un canon de 110.000,13 euros. O canon mínimo establecido na xunta do pasado 26 de abril, cando saiu a licitación por procedemento de urxencia, era de 94.646,41 euros. Esta convocatoria xa saíra a licitación, por procedemento ordinario, o pasado día 21 de marzo, cun canon mínimo de 235.026 euros para os anos 2022 e 2023.

Ao quedar deserta, o Concello, atendendo ás peticións do sector, que está acusando a perda de poder adquisitivo debido á subida de prezos sobre todo da electricidade e o combustible; e aínda non se recuperou da crise económica provocada polos dous anos de pandemia, decidiu rebaixar ese canon mínimo a 94.646,41 euros, só para o ano 2022, e tramítar o procedemento por vía de urxencia. O obxectivo é que despois de dous anos sin atracións debido as restricións impostas pola covid-19, éstas regresen á Alameda. REDAC.