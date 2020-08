‘Hamada’, mejor película gallega en la 15ª Muestra de Cine Etnográfico

Santiago. Tras una semana de cine, la MICE ha llegado a su fin con la entrega de premios culminada con la sesión vermú de Richi Casás.

Hamada, el filme de Eloy Domínguez sobre las aspiraciones de tres jóvenes refugiados saharauis, ha logrado llevarse el galardón de Mejor Película Gallega. Mientras que otro largometraje con sello gallego, Dende que chegou a luz, de Santiago Teijelo, ha conseguido el reconocimiento del público. Este filme traslada al público al pasado de la Galicia rural.

El documental The season when velvet antlers get ripe, de la realizadora rusa Galina Leontieva, se ha llevado el Premio a Mejor Película Etnográfica. El jurado destacó la capacidad de inmersión que consigue el filme.

El jurado lo formaron Jorge Moreno (antropólogo, cineasta y director del proyecto Mapas de Memoria); Iván Cuevas (periodista, filólogo y fundador del Cineclub de Compostela) y Xisela Franco (cineasta, documentalista y docente). Los integrantes realizaron una mención especial al documental Research / Souvenir (Dialogues), de Roger Horn.

LA MUESTRA. Este ciclo de cine estuvo formado por un sección presencial, en el Teatro Principal y en la sala Numax, y otra en línea a través del canal de Vimeo del Museo do Pobo Galego, la entidad organizadora. También contó con una parte off en Bonaval, donde se estrenaron documentales como Dorothé na Vila. ECG