Hasta Barcelona a 55 km por hora

Treinta y seis horas. Ese era el tiempo que se tardaba en llegar en camioneta en el año 1954 desde Santiago a Barcelona. Lo cuenta Manuel Sixto Boquete, que en aquella época tenía 21 años de edad y trabajaba como repartidor en la empresa Almacenes Montaña, que en aquella época distribuía todo tipo de mercancía por Santiago y Galicia, pero también en ciudades como Madrid, Barcelona o Bilbao.

Explica Manuel que comenzó trabajando con ese pequeño camión, que el coche tenía el motor de Fiat, el diferencial de Citröen y el cambio de marchas de Buic, y que no alcanzaba más de 55 kilómetros por hora, ya que sólo tenía tres marchas de velocidad y llevaba como máximo una carga de 1.000 kilos de peso.

Con ese coche comenzó haciendo un reparto por Santiago y alrededores de bebidas alcohólicas, carne de cerdo y caramelos, entre otros productos. “Al llegar a Compostela descargábamos la mercancía fuera de puertas, en los fielatos, que eran unos puestos con vigilantes en los que había que aforar la mercancía, es decir, pagar impuestos. Hacíamos dos o tres viajes al día desde Rosalía de Castro, en frente al callejón de Feáns, que era donde estaba Almacenes Montaña, hoy en día Narval. Empezábamos por la mañana, parábamos una hora a comer y así hasta que finalizábamos el reparto de tarde o de noche, dependiendo del trabajo”, recuerda Manuel.

“Cuando no había repartos íbamos a recoger huevos a Bertamiráns o Brión y después los llevaba a Pontevedra”, comenta. Tras volver de la mili, este joven compostelano ya pasó a conducir un camión más grande, un modelo japonés de la marca Hino, “que llaneando por día llegar a los 65 kilómetros por hora, aunque en algunas subidas como la de Pedrafita se quedaba en 10 kilómetros por hora, porque igual llevábamos una carga de 18 o 20 toneladas. A veces tardábamos una hora en subir un puerto de montaña”, dice.

Con este camión, él ya empezó a realizar viajes largos por toda España. “Íbamos dos conductores y nos turnábamos para dormir en la cama que llevábamos en el coche. Lo de dormir es una forma de hablar, porque con baches en las carreteras y las curvas que había era complicado. Los viajes los hacíamos de un tirón y sólo parábamos para comer”, comenta.

Aunque a Manuel siempre le apasionó su trabajo, confiesa que “las pasábamos muy canutas. Era un trabajo muy sacrificado, porque en aquella época las averías y los pinchazos eran muy frecuentes. Las ruedas reventaban con facilidad. Recuerdo arreglar las cámaras de las ruedas con un parche e inflarlas con un bombín y seguir la ruta. Nosotros ya íbamos con un talonario por si teníamos que parar en algún taller”, asegura.

Además, para manejar aquellos volantes había que tener bastante fuerza. “Era muy difícil, porque las direcciones eran muy duras. Primero eran mecánicas y después funcionaban por la presión del aire y a veces a mitad de la maniobra te quedabas sin aire y el volante casi parecía una piedra. Era como tirar de un carro de bueyes. Además, algunos coches tenían dos ejes y había que mover las cuatro ruedas. Para moverlas era como hacer pesas. A veces había que parar la maniobra y acelerar el motor para tener aire y poder seguir maniobrando”, explica.

En aquellos viajes no había horarios. “Teníamos que llegar al destino, esperar a descargar, volver a cargar y regresar al lugar al que teníamos que llevar la nueva mercancía”.

A partir del año 57, más o menos, las cosas mejoraron un poco y fue cuando él también comenzó a viajar al extranjero, a países como Italia o Bélgica. “A partir de ahí, los coches eran más modernos y con otras suspensiones. Después del Hino ya empezamos a andar con Pegasos y Mercedes y cambió muchísimo la cosa en lo que a transportes y carreteras se refiere. Fue un avance muy rápido”.

ALGÚN SUSTO AL VOLANTE. Durante sus 38 años como chófer en Almacenes Montaña sólo tuvo un accidente, en 1956, cuando solo llevaba dos años en ese trabajo, que le provocó una lesión de espalda, que afortunadamente se solucionó con una operación.

Aún así, sí se llevó más de un susto, sobre todo, por ser testigo directo de siniestros de compañeros. “Una vez en Italia iba hablando por la emisora de radio con otro camionero de Vigo que iba delante de mí, porque estábamos buscando un lugar para cenar, cuando vi como su camión, la cabeza tractora, quedaba colgando por un puente con él dentro, a una altura de cincuenta metros. Fue un susto tremendo, afortunadamente salió de allí con vida, porque se pudo remolcar el camión”, recuerda.

También presenció algún que otro siniestro con un resultado menos positivo, pero de eso prefiere no hablar.

Lo que sí tiene muy claro es que se dedicó a lo que más le gustaba. “Empecé a conducir con 18 años de edad, pero antes la gente aprendía antes de sacarse el carné y después gracias a mis compañeros mayores fui aprendiendo a hacer maniobras y a conocer las dimensiones de los camiones de más tamaño. A mí eso me gustaba y me gustó hasta que me jubilé. Es un trabajo que cogí con mucho cariño. Hasta el último día seguí disfrutando de mi oficio”, sentencia.

A diferencia de lo que muchos puedan pensar en aquellos años también se ponían bastantes multas. “Había bastante Policía y sí que se vigilaban mucho las infracciones en la carretera. Afortunadamente, a mí no me pusieron muchas y las que me cayeron fueron por no llevar documentación, los papeles en regla, o la clásica luz fundida”.

Ahora, con 87 años de edad y siendo ya abuelo, disfruta de su jubilación y ya no echa de menos ese trabajo que tantas alegrías le dio. “Estoy en otra etapa de la vida y la mentalidad ya es otra”, concluye.

