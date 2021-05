Hay más de mil plazas de aparcamiento en el entorno de Mazarelos

En pleno debate sobre la peatonalización de la plaza de Mazarelos, el único espacio del casco histórico que quedó abierto al tráfico en la remodelación llevada a cabo hace tres décadas. Los vecinos de la zona, a través de la asociación Fonseca, expresaron su opinión favorable a continuar ampliando esta medida, que ahora solo se aplica por las tardes, para favorecer la actividad de la Plaza de Abastos durante la mañana, a todo el día.

De momento, explicó su presidente, Roberto Almuíña, se ha conseguido una reducción del tráfico en un 80 %, lo que ha contribuido a mejorar la calidad de vida de la zona, acompañada de la sustitución de los numerosos bolardos existentes por jardineras, cambio que se inició la pasada semana.

Con respecto al problema del aparcamiento, una de las principales quejas por parte de los vendedores del Mercado, señala que existe una oferta suficiente en la zona, ya que en el entorno, a una distancia de apenas cinco minutos a pie, hay más de mil plazas disponibles, concretamente 1.188, repartidas entre los parquin de plaza de Galicia, los dos de Belvís y la Salle, y la zona de San Fiz, recuerdan los vecinos.

De esta forma, apunta, el Ayuntamiento podría iniciar negociaciones con los gestores de estas instalaciones y buscar la fórmula para conseguir bonificaciones para los clientes de la Plaza de Abastos y también para los padres de alumnos de los centros escolares próximos, fundamentalmente de colegio de Orfas, el más afectado por la peatonalización.

En este sentido, destacó el especial interés de los vecinos de la zona para que tanto el Mercado como todo el comercio del casco histórico “manteñan o seu pulo, dinamismo e unha oferta variada”, y por ello reclamó del alcalde y el gobierno local que “se acometa con urxencia un estudo das melloras necesarias, para que Mercado e Comercio poidan competir de xeito eficaz abordando os cambios necesarios en materia de horarios, oferta, servizo a domicilio, imaxe, promoción, etc...”.

Entre las posibles medidas, destaca la necesidad de que se lleve a cabo el proyecto contenido en el Plan Especial para la construcción de un aparcamiento con capacidad para trescientas plazas y destinado a los vecinos del casco histórico, que se construiría detrás del Centro de Acogida de Peregrinos.

Los vecinos también valoran de forma muy positiva la propuesta planteada por CA para limitar la circulación rodada al entorno de la plaza de San Fiz, estableciendo un doble sentido en la cuesta que sube desde Virxe da Cerca por debajo de la Facultade de Historia. El proyecto prevé retirar el mobiliario urbano existente, excepto el cruceiro para convertir esta plaza en una especie de rotonda para que los vehículos puedan hacer el giro, y dejando solo unas cuantas plazas de aparcamiento en el régimen de la ORA de corta duración.

La propuesta, sin embargo, no salió adelante el pleno, al plantear el concejal de Mobilidade, Gonzalo Muíños, varias dudas con respecto a su viabilidad. Si bien es cierto que no supondría cambios con respecto al tráfico del entorno de la plaza de Galicia, ya que serían los mismos vehículos que ahora salen por el arco de Mazarelos, la doble dirección sí plantearía problemas para quienes proceden de la zona de Porta do Camiño, y que ahora, cuando quieren subir hacia la Plaza se ven obligados a dar una curva muy cerrada y a invadir el carril contrario.

Además, dada la estrechez de esta rampa, también se podrían ver afectadas las aceras, que actualmente ya son considerablemente estrechas, y la del lado izquierdo en sentido subida, prácticamente no tiene uso por parte de los peatones. Con lo que sí están todos de acuerdo es con la necesidad de cambiar la ubicación del paso de peatones situado frente al colegio de la Enseñanza, para llevarlo unos metros más allá en dirección a Porta do Camiño y mejorar la seguridad vial.

Los vecinos señalan que es preciso seguir avanzando en la peatonalización de la zona con fórmulas que permitan mantener la actividad comercial en el casco histórico, y también reclaman cuanto antes que se ponga en marcha un plan para la rehabilitación del arco de Mazarelos, la única puerta de la antigua muralla medieval de Compostela que todavía se conserva en pie, y otro para la reactivación de la Plaza de Abastos.