“Hay que apreciar el patrimonio, es la mejor forma de conservarlo”

La pianista y organista compostelana María José Cerviño ofrecerá hoy, a las 12.30 horas, un concierto íntimo como parte de la programación del ciclo De lugares e Órganos. El recital tendrá lugar en la Igrexa das Ánimas.

Ofrecerá un concierto de apenas 20 minutos, con el público a escasos metros. ¿Qué le parece el formato?

Me gusta mucho. Hay gente que no está acostumbrada a la música del órgano y, sobre todo si no hay un acompañamiento de otros instrumentos o de voz, un formato más tradicional se le puede hacer largo. Además, me parece muy interesante el hecho de que el público esté a pocos metros, me parece un acierto. Será un recital íntimo y al terminar podré charlar con los asistentes.

¿Qué repertorio tiene preparado?

Es algo que pensé mucho, porque la música para órgano está pensada para ser escuchada desde la iglesia y en este caso la gente va a estar a mi lado, en el coro. Para quien no esté muy acostumbrado, un sonido tan fuerte se le puede hacer un poco violento, así que tuve encontrar algo apropiado para un recital tan íntimo. Tocaré dos piezas de Antonio de Cabezón y también algo de William Byrd y de Francisco Correa de Arauxo, un compositor del que estoy enamorada y por el que me empecé a interesar por el órgano.

¿Es el órgano un instrumento anclado a la música eclesiástica?

Es un instrumento sumamente versátil, se puede tocar música muy diferente con él. Creo que es un error encasillarnos en el repertorio litúrgico, el órgano es un instrumento que cuenta con muchos registros diferentes, lo que hay es que saber encontrar los registros adecuados para cada estilo. De hecho hay compositores contemporáneos que hacen música para órgano. Fernando Buide lo hizo hace poco.

Usted es pianista de formación.

Sí, mi carrera profesional está ligada al piano y a dirigir la escuela de música Berenguela. Un día, hace ya 20 años, acudí a un evento que incluía un concierto y un curso de órgano posterior con la intención de quedarme solamente al recital, pero el órgano me enamoró y terminé apuntándome al curso. Allí conocí a Bruno Forst, quien durante años fue mi profesor. Es un instrumento que me atrapó desde el primer momento, yo no tuve una formación de conservatorio de órgano, pero puedo decir que hoy me siento mejor tocando el órgano que el piano.

¿Qué opinión le merece este ciclo?

Es algo muy positivo para la ciudad, contaremos con músicos de primer nivel como Andrés Cea, que es maravilloso. Creo que la gente tiene que conocer los órganos de la ciudad y tiene que escucharlos. Es un patrimonio muy importante y la mejor forma de conservarlo es que la gente lo aprecie.

De entre todos los que tiene Santiago, ¿cuál es su órgano predilecto?

El de la Igrexa das Ánimas, claro. Es en el que toco siempre y donde voy a actuar, le tengo un cariño especial.