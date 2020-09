“He aprendido a luchar por mis objetivos y a encajar golpes sin perder la ilusión”

Christopher Rodríguez, de 35 años, empezó su carrera profesional como jugador de baloncesto, llegando a jugar en la primera división belga. Sin embargo, una lesión le obligó a buscar una alternativa en el mundo empresarial. Tras pasar por varios proyectos y haber trabajado en países como Panamá o Perú, ahora, junto a sus socios Miguel Vilhena y David Torres, está decidido en sacar adelante Cobadonga, una plataforma con la que pretende modernizar la venta de productos cosméticos naturales. De visita en Galicia, busca nuevos productores locales que sumar a su plataforma.

Empezaste jugando al baloncesto

Yo estudié en Bélgica, cursaba Relaciones Internacionales e Ingeniería Comercial mientras jugaba al baloncesto en un equipo de la primera división. En determinado momento, con 27 años, me lesioné y tuve que parar un tiempo. Incluso fui a Málaga a hacer las pruebas para jugar en el Unicaja, pero la lesión no me permitió seguir en el deporte. Entonces volví a Bélgica y tuve la oportunidad de entrar a trabajar en la Comisión Europea a través de una empresa italiana de consultoría que se dedicaba a idear proyectos de cooperación para el desarrollo en países de Latinoamérica y África.

Tras tres años, quise hacer cosas nuevas y me fui a Perú a trabajar en la empresa familiar, que se dedica a los salones de juegos y las apuestas deportivas. Llegamos a abrir hasta 20 locales en Lima. Ahí me di cuenta de que con mis conocimientos podía ayudar a otras empresas que estuviesen interesadas en el mercado latinoamericano, así me puse a hacer consultoría para otras compañías.

Actualmente estás envuelto en un proyecto relacionado con la cosmética natural.

Sí, después de pasar unos años en Perú, aún me involucré en una start up que se dedicaba a gestionar viviendas residenciales en Panamá y Colombia, así que me mudé a Panamá. Finalmente la empresa no siguió adelante y volví a Bélgica. Fue entonces cuando decidí unirme a una chica peruana cuyos padres se estaban dedicando a hacer jabones y cremas naturales. Nos pareció una buena idea explotar ese mercado.

¿En que consiste la idea?

Pues yo sabía que por Internet se podían vender cosas de forma muy barata y durante mi época en Perú probé muchos productos naturales que eran realmente interesantes, así que pensé en darle una salida moderna a esos productos. La plataforma se llama Cobadonga y ya está diseñada. Ahora vamos a empezar a programarla.

¿Qué potencial tiene España?

En España no hay un mercado tan asentado como en otros países, como Bélgica o Alemania. Nuestra labor es explicar cosas como la diferencia entre un producto natural (con un 95% de productos de procedencia natural) o uno orgánico (con un 98 %). El problema es que la gente todavía no controla estos conceptos, que en otros países se rigen por una especie de sellos de calidad. Nuestra intención es crear un sello a nivel europeo que distinga los diferentes tipos de productos, y evitar así que cada país tenga su propia normativa. Nos gustaría mucho que este sello fuera de procedencia española.

¿Qué diferencia a Cobadonga de otras páginas similares?

Por un lado, que nosotros premiamos la calidad a la variedad. Además, nuestra idea es poder dividir los productos según la región en la que fueron producidos. Esto es importante porque aquí en España, e incluso en Galicia, también se hace muy buena cosmética natural que podría comerciarse en nuestra plataforma.

¿Cómo te ganas la vida mientras la plataforma no sale a la luz?

Sabíamos que este tipo de proyectos tardan un tiempo hasta que empiezan a dar beneficios, así que para generar ingresos a corto plazo creamos una empresa de marketing digital (Unicorn Creation) especializada en dar soporte y consultoría a pequeñas empresas que se dediquen a este sector. La mayoría de gente que se dedica a la cosmética natural lo hacer a pequeña escala. Muchas veces son negocios familiares y todo lo que tiene que ver con el web branding o simplemente con la parte más comercial de su negocio lo tienen un poco descuidado. Nuestro trabajo es ayudarlos a vender mejor sus productos.

Has tenido muchas experiencias en el mundo empresarial ¿Qué has aprendido de ellas?

He aprendido a luchar por mis objetivos. El hecho de salir de mi zona de confort me ha hecho pensar de forma diferente y participar en proyectos e iniciativas que de otra forma nunca habría conocido. Además, a nivel profesional me ha relacionado con gente muy interesante. En el mundo de los negocios es imprescindible tener muchos contactos y rodearte de gente competente.

También he aprendido a mejorar como persona. Al final, hasta que un proyecto funciona hay que pasar por muchos fracasos y a mí me han servido para aprender a encajar mejor los golpes. A veces hay que tragarse el orgullo y avanzar hacia otro proyecto con la misma ilusión.

¿Qué importancia tuvo tu formación en tu vida profesional?

Es que, de una forma general, la educación no está enfocada al mundo profesional. Lo cierto es que la tecnología avanza muy rápido y los centros educativos no van al mismo ritmo. Cuando empiezas a buscar trabajo te das cuenta de que te faltan muchas competencias. De hecho ya hay mucha gente que está evitando una formación más convencional y opta por autoformarse. Hoy existen muchas plataformas que te permiten cultivarte en tu especialidad y no perder el tiempo estudiando cosas que a lo mejor no te van a servir de nada... y que además están anticuadas.