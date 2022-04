¿Hemos cambiado la mentalidad de fiesta nocturna por el tardeo?

Los vermús y el tardeo se han convertido en el plan estrella de muchos compostelanos tras dos años de pandemia. Ya no se reunen sobre las once de la noche para salir y cerrar discotecas hasta las seis de la madrugada, sino que ahora el plan es otro. Se queda para tomar algo por la tarde y se irá viendo qué pasa, aunque habrá excepciones seguramente, como todo en la vida.

Es un hecho que los brunchs y los vermús son la nueva moda, esto ha llegado para quedarse. Propietarios de diferentes locales de la capital gallega aseguran que ya es una realidad. Muchos no vuelven a sus casas a las seis de la madrugada, y por ese motivo tampoco se levantan a las tres de la tarde. ¿Consecuencia? Hay un repunte en las horas de desayuno. ¿Y qué han hecho los hosteleros? Ampliar la carta y dar más variedad de bebidas para ofrecer a sus clientes todo lo que deseen, y que de este modo no tengan que cambiar de local.

Natalia Devesa, propietaria de La Carrilana, en la rúa de San Paio de Antealtares 16, cuenta que “lo que antes se llamaba primera copa, sobre las once de la noche o después de cenar, ahora ha pasado a las cinco de la tarde”. En su local se puede ver cómo después de comer, por ejemplo, “hay gente que coincide tomando café y otros tomando pasan a licores ”.

En Café La Morena, en la rúa de San Clemente 6, Marina López es una de las tres socias que llevan el establecimiento y coincide con Natalia; explica que “la gente empieza a beber a las cuatro de la tarde, y a lo mejor a lo largo del día se toman cinco o seis consumiciones, es casi como si fueran las doce de la noche”.

Martín Calviño, dueño de Riquela, local se encuentra en la rúa do Preguntoiro 35, percibe sobre todo este hábito los sábados, “La gente suele llegar antes, la hora ronda sobre las cuatro o cuatro y media, y a partir de ahí empiezan con las copas”.

En el Bar Rey, en la rúa dos Concheiros 18, Antonio Almón confirma lo que declaran sus compañeros hosteleros: “ahora se bebe más al mediodía y de tarde, la gente prefiere ir de comida que de cena”.

Los distintos establecimientos no saben decir con certeza si sus clientes gastan más, pero lo que sí pueden confirmar con seguridad es que todos los que quedan a mediodía o media tarde en sus locales permanecen allí lo que queda de jornada hasta que anochece.

Marina López confiesa que a partir de las doce de la noche baja el movimiento de clientela, y actualmente cierran sobre las dos de la madrugada pese a tener licencia hasta las tres. En Riquela, según cuenta Calviño, la gente abandona el local sobre las tres y ellos cierran a las tres y media, de manera así tienen media hora de margen para dejar todo en orden.

Bajando la calle, girando a la derecha, en La Carrilana cuentan que sobre la una y media sus clientes enfilan al salida hacia casa, porque llevan desde las cinco de la tarde bebiendo.

Alcohol. España se ha convertido en el segundo país de la Unión Europea que bebe con más frecuencia. Un 13% de los españoles ingieren alcohol cada día, según confirma la European Health interview survey (EHIS), en una encuesta realizada entre 2018 y 2020 a personas mayores de 15 años, cuyos datos muestran los patrones de consumo de todos ciudadanos de la Unión Europea. Los españoles nos colocamos bastante por encima de la media europea, pero nuestra ingesta no es tan excesiva como en otros países.

El gin tonic es la bebida por excelencia en los locales de Santiago, aunque como primera preferencia se produce una pequeña transición y según el local del que se trate, prima una bebida u otra.

Por ejemplo, en La Carrilana, Natalia cuenta que “estamos teniendo más salida de cócteles, porque también es algo distinto para tomar de entrada, sin tener que ir a la copa clásica como un gin tonic”. Por otro lado, en Café La Morena dicen que “lo que más se pide es el vermú, porque es algo intermedio. A la una de la tarde no te vas a tomar una copa, y el vermú anima más que una caña”. En Riquela todo depende del día. Martín señala que “durante la semana lo más solicitado es la cerveza, los findes son los gin tonics y ahora ha repuntado un poco el ron”. En cambio, en el bar Rey la bebida estrella es la cerveza, aunque también se consume bastante vermú y diferentes destilados.

Brunch. Tanto La Carrilana como Café La Morena son conocidos por sus brunchs, pero ¿realmente sabemos lo qué es? El concepto de brunch nace a partir de la unión de las palabras inglesas breakfast, que significa desayuno, con lunch, quesignifica almuerzo. Para las personas que no les gusta poner anglicismos a su vocabulario, sencillamente es lo más conocido como un desayuno tardío.

Natalia confiesa que “aquí, a las diez de la mañana de los fines de semana estamos a tope, y a las once hay cola para desayunar”. Esa clientela que llega “ya no se va para casa, porque como desayunan fuerte, a lo mejor al mediodía no come y lo que hace es merendar”. Es decir, en este local “después de tomar el brunch, ya te quedas tomando el vermú y luego copas”, explica la propietaria.

Desde la rúa de San Clemente, en el número 6, Marina cuenta que “nosotros cuando más gente tenemos es por la mañana, porque nuestros desayunos son tipo brunch”. Añade que “se debe tener en cuenta que a lo mejor antes no se salía tanto a desayunar porque alargábamos más la fiesta, te acostabas más tarde y como ahora ya no se sale como antes, no te despiertas tan tarde y puedes aprovechar para salir y disfrutar de un buen brunch.

Reinventarse o morir. En esta vida quien no evoluciona se queda estancado o muere, y lo mismo ocurre en la hostelería. La clientela compostelana suele ser bastante fiel. Sin embargo, el dueño de Riquela señala que “los conciertos y los shows de impro (improvisación teatral) que hacemos ayudan a fidelizar al público, independientemente de que la gente que suele venir es bastante fiel”.

Por otro lado, en el Bar Rey cambiaron los platos para atraer a gente de fuera, “porque al ser un bar de barrio trabajamos con una clientela fija” indica Antonio. Los cambios en la carta también se han dado en La Carrilana; entendieron que era necesario reforzar más la carta de brunch y de meriendas.

Café La Morena abrió sus puertas durante la pandemia con la intención de crear un espacio en la ciudad para los picheleiros y “fomentar la cultura y, sobre todo, la local, dar comidas, cenas, desayunos. Estamos pensando también hacer intercambios de idiomas”, cuenta Marina. Estas tres socias consideran que Santiago siempre ha estado enfocado al turismo y ellas querían cambiar de estilo.

Clientela. Los perfiles de clientes en estos establecimientos son bastante diversos. En La Carrilana, Natalia dice que es “muy versátil, porque tenemos desde gente muy joven, de 18 y 20 años hasta matrimonios de 50 y 60”; la consecuencia para que haya tanta diversidad en su local la ve en “la variedad que tiene la carta, porque hay para todos los gustos”.

En el Bar Rey ocurre lo mismo. Almón cuenta que “hay clientes de todo tipo, desde jóvenes hasta personas mayores”. En Riquela y Café La Morena se puede disfrutar de música en directo y sesión de dj según el día de la semana. Además, en Riquela hay espectáculo de improvisación todos los martes.

Marina relata que “en los desayunos y cafés viene gente de todas las edades, en el caso del tardeo el consumidor es un poco más joven, pero en la sesión vermú, comidas y cenas hay personas de cualquier época. Por otro lado, Martín, dueño del Riquela, fija el promedio entre los 25 y 45 años.

FIN DEL CERTIFICADO COVID. El 26 de febrero dejó de ser imprescindible en toda la hostelería gallega el certificado covid; Galicia fue la última comunidad en prescindir de este requisito.

Ahora, el pasaporte solo será requerido en las visitas a hospitales y a residencias, como forma de proteger a los más vulnerables, principio sobre el que Sanidade está gestando la futura situación ‘postpandemia’.

El vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, indicó que se abre una nueva etapa “de este camino del que falta muy poco para volver a la normalidad” y agradeció el esfuerzo y la responsabilidad del sector desde el primer momento de la pandemia, con el cumplimiento de las medidas y restricciones acordadas en los momentos de aumento de contagios, lo que ayudó a “salvar vidas”.

Han pasado varios meses desde que los restaurantes y los bares gallegos, así como el ocio nocturno, tuvieron que volver a implantar la medida del certificado covid para poder acceder al interior de sus locales y consumir.

Atrás queda el recuerdo de tantos camareros que tenían que pedir a los clientes datos personales como el nombre, DNI y número de contacto para poder alertarles, en caso de que se produjese un contagio entre alguna de las personas que compartieron espacio con ellos durante su estancia en el establecimiento. Sin embargo, los usuarios deberán usar la mascarilla de forma obligatoria en interiores, cuando no se consuma.

El fin de esta medida puede ser un paso hacia delante para volver a lo que antes conocíamos como vida normal. Mientras tanto, compo apuntan la mayoría de los entrevistados, la recomendación es seguir disfrutando de los encuentros, vermuts y charlas con amigos y familia, recordando lo que dijo el gran Pau Donés: “La vida son cuatro días y tres pasaron ya”.