Herido un niño tras ser atropellado en la rúa Virxe da Cerca

Santiago. Un niño de 12 años resultó herido ayer tras ser atropellado en un paso de peatones en la rúa Virxe da Cerca por lo que fue trasladado al hospital Clínico en una ambulancia de soporte vital avanzado.

El accidente se produjo sobre las 8,30 horas, a la altura del colegio Emma, que no está regulado por semáforo. Al parecer, el niño cruzó “a la carrera” la calle, con lo que “el conductor no lo vio”, según relataron a Europa Press fuentes de la Policía Local, que explicaron que el impacto del vehículo con el menor no revistió gravedad, pero posteriormente el niño se golpeó contra un bolardo en la acera, por lo que presentaba lesiones en un tobillo. ECG