Hijos insoportables y nietos libertarios

{ mis primas carol y bárbara }

Enclaustrado sobrino, ya sabes que las fiestas navideñas siempre me han gustado mucho pese al fastidio que me supone tener que invitar a mi mansión a ciento y la madre de parientes gorrones que tan solo desean beberse mis botellas de ron añejo y las piedras de chocolate y almendras que encargo cada año a mi buen amigo Emilio Santasmarinas. Hace años, cuando mi examada Marie Louise aún no me había puesto la cornamenta, nuestra morada se convertía todos los meses de diciembre en un constante peregrinaje de familiares lejanos que se atornillaban durante varios días en las habitaciones de invitados, pero ahora, dado mi carácter huraño, las visitas escasean cada vez más. Yo lo prefiero así, pero he de reconocer que echo mucho de menos a mis primas lejanas Carol y Bárbara, que siempre fueron las más guapas y estilosas de la familia. Ambas se desplazaban desde Alemania a mediados de diciembre y dedicaban todas las tardes a leer poesía romántica junto a la chimenea y a cantar en el piano abruptas melodías bávaras que parecían marchas militares, por lo que yo no podía evitar imaginarlas invadiendo territorios ajenos sin más armas que sus túnicas blancas y sus largas cabelleras rubias. He de contactar con ellas de nuevo cuanto antes para retomar las viejas costumbres, aunque me temo que preferirán pasar las Navidades con algún muchachote germano más brioso y menos deprimido que tu ilustre tío. Te mantendré informado de mis gestiones al respecto.

{ la pesada tía gretel }

Como te contaba, Damián, Carol y Bárbara ya no vienen por aquí y debo conformarme con visitas mucho más insustanciales, como la de mi tía Gretel, de conversación más bien torpe y modales que dejan mucho que desear para una aristócrata de cuna. Eso sí, su paladar es exquisito y siempre que viene se empeña en ir a la plaza de Abastos a comprar los mejores mariscos y pescados. También se convierte por unos días en la verdadera jefa de mi casa y ordena constantemente al cochero, O´Leary, que se acerque al restaurante Don Quijote, que regenta mi buen amigo Manuel García, a por patatas de Santa Comba y centollas de tamaño superlativo. Lo que más me extraña es que, pese al buen diente que tiene, se mantiene flaca, fibrosa y esbelta como un junco, no como yo, que debo recurrir con frecuencia a los consejos de mi nutricionista de cabecera, don Felipe Casanueva, para mantenerme por debajo de los ochenta kilos. En fin, voy a encargar unos cuantos cucuruchos de churros para desayunar por tercera vez en lo que va de mañana. Ya bajaré por la tarde los excesos paseando a buen ritmo por el casco histórico con el profesor Mario Clavell, al que no veo desde que compartimos una cerveza sin mascarilla en la cafetería Krystal allá por el mes de enero. Ahhh, cómo pasa el tiempo.

{ rastas para samuelito }

Al que sí he visto recientemente, Damián, es al exconcejal Luis Toxo, que tuvo un nieto hace apenas tres meses y no cabe en sí de gozo, aunque las restricciones dictadas por la pandemia le impiden disfrutar de él todo lo que quisiera, entre otras cosas porque el neonato es ciudadano vigués. Yo también me lo paso bien con mis nietos, salvo con uno, Samuelito, que tiene ya dieciséis años y ha salido algo libertario, bastante vegano y terriblemente adicto a unos extraños videojuegos en los que salen terrícolas asiáticos con cara de muy mala leche y que no paran de darse patadas. De todas formas, a los que cada vez trago menos es a mis propios hijos. De hecho, les he dejado bien claro que no vengan a visitarme más si es para pedirme dinero o avales dirigidos a proyectos supuestamente empresariales condenados al fracaso, como la compañía de teatro alternativo y performances que quiere poner en marcha Candela, madre del citado Samuelito. No me extraña que el chaval se haya escorado a babor tan pronto, y tampoco me extrañaría que se dejase rastas o se tatuase el cuello con dibujos de serpientes o similar. A don Luis, por cierto, le encontré muy bien de aspecto y salta a la visual que no necesita dietista alguno, porque está igual de delgado que siempre. Me comentó, por cierto, que lee todos los días EL CORREO y que mantiene una relación muy cordial con varios periodistas de esta casa. La próxima vez, cuando abran los bares, tendremos que compartir unas cervezas con tapa contundente, a ver si engorda un poco y mi tripón creciente no destaca tanto a su lado.

{ oscuras golondrinas }

Te comentaba, torpe sobrino, que las Navidades son la época del año que más me gusta y celebro que tanto el alcalde de nuestra sacrosanta ciudad, don Xosé Sánchez, como el concejal Gonzalo Muiños hayan decidido iluminar como Dios manda las plazas y rúas a pesar de lo difícil que será disfrutar de unas fiestas normales. Estoy deseando que eso ocurra, porque durante los últimos días las calles han estado tan tristonas y grises que hasta mi caballo, el bueno de Petrus, paraba de vez en cuando de arrastrar el carruaje para girar la cabeza y mirarme con ojos depresivos, algo que también hace siempre que pasa por delante del adefesio ese denominado Casa da Xuventude, cuyo tejado están arreglando no sé para qué, pues lo que habría que hacer es alquilar un Panzer blindado y mandar semejante horror al baúl de los recuerdos. En cuanto a Petrus, tendré que mezclarle un poco de Prozac en el pienso, a ver si espabila. En cuanto a las bombillas y adornos navideños, menos mal que el pueblo soberano echó del Consistorio a don Martiño Noriega, porque si las calles estaban más oscuras que las golondrinas de Becquer cuando ningún virus pululaba por la ciudad, imagínate lo que haría ahora con la excusa de la pandemia. Mucho anticristiano y mucho jipi es lo que hay, Damián, te lo tengo dicho. Te dejo, acaban de llegarme los churros y no quiero tomarlos fríos.