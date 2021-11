Hinchables y talleres, mañana en Área Central

ocio. Área Central no cesa en la organización de actividades pensadas para la familia. Tras la celebración de su 28º aniversario, la superficie acoge los dos próximos sábados, el día 13 y la jornada del 20, una propuesta de la mano de la empresa de animación Vivo Eventos, bajo el título Xogamos xuntos. Con esta iniciativa se organizarán cuatro actividades diferentes repartidas por las cuatro esquinas de Área Central, que tendrán lugar de 17.00 a 20.30 horas. Entre las actividades, no faltarán un espacio con hinchables, una zona para hacer manualidades y el espacio Tunéate, en el que los pequeños de la casa podrán pintarse la cara, el pelo, hacerse tattoos, etc. La última de las actividades, que funciona de 18.00 a 20.00 horas, es un interesante taller de magia en el que, de manos del mago Charly Braun, los niños descubrirán algunos de los trucos de magia más conocidos. Para participar en ellas, es necesario pagar una tarifa plana de 10 euros por niño. ecg