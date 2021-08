Homenaxe a Ánxel Casal na praza do Toural, polo 85 aniversario do seu asasinato, o vindeiro mércores

COMPOSTELA. O Bloque Nacionalista Galego organiza o vindeiro mércores día 18 un acto público de homenaxe ao que fora alcalde nacionalista de Santiago de Compostela, Ánxel Casal e a todas as vítimas da cruel represión que se iniciou despois do golpe militar de 1936. Na homenaxe contarase coa presenza do historiador Carlos Babío. O BNG convoca así a toda a veciñanza que o desexe a sumarse a un acto de recoñecemento a quen fora alcalde da cidade e un dos promotores de iniciativas culturais que, como a editorial Nós, que tiña a súa sede no número 15 da rúa do Vilar, impulsaron a lingua e a cultura comúns de todos os galegos. “A figura de Ánxel Casal é inmensa, ademais do seu labor como alcalde de Santiago ou vicepresidente da Deputación da Coruña, é un dos fundadores das Irmandades da Fala e do Partido Galeguista, e un dos principais defensores do Estatuto de Autonomía ao que tanto lle debemos aínda como texto fundamental para a defensa dos dereitos de Galiza”, incide a portavoz Goretti Sanmartín.

“Continúa a haber unha débeda de recoñecemento con Ánxel Casal e desde o BNG reiteramos a nosa solicitude de erguer un monumento no centro de Santiago que lembre a súa figura e sexa tamén memorial de todas as vítimas do franquismo, aprobado en pleno en xullo de 2016 mais aínda sen materializar”, incide a edil. Lembrou ademais a frase que “Ánxel Casal fixo por Galiza máis que todos nós” e destaca que, 85 anos despois, “fica moito por facer aínda por Ánxel Casal e desde o BNG continuamos a reivindicar a necesidade de difundir e lembrar a súa figura, a do promotor literario ao que lle debemos tantas obras fundamentais da literatura galega, a do activista en numerosos proxectos culturais e políticos fundamentais para o país e á figura clave dun tempo en que se soñou unha Galiza dona de seu, con dereitos e liberdades”. ECG