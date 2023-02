Homenaxe a José Carro Otero coa inauguración dunha rúa co seu nome

Santiago. O Concello de Santiago rendeu homenaxe ao doutor José Carro Otero, falecido en 2021, bautizando unha rúa co seu nome. Ao acto, que tivo lugar onte, asistiu o alcalde, Xosé Sánchez Bugallo, membros dos grupos municipais, representantes das principais institucións, da sociedade civil compostelá, das forzas e corpos de seguridade e da familia do homenaxeado, entre eles os seus fillos Gonzalo, Susana e Santiago.

O rexedor compostelán salientou a figura “dun gran amigo, persoa admirada e querida” que o Concello homenaxea poñendo o seu nome a unha rúa no barrio do Castiñeiriño e co recoñecemento de fillo predilecto, acto que se realizará en vindeiras datas.

De Carro Otero, Bugallo destacou que era “a persoa que coñecía máis historias e que mellor as contaba. Era moi difícil estar aburrido ao seu lado”, remarcou. Tamén salientou que “foi un santiagués que quería profundamente a Santiago” e fixo fincapé na súa capacidade para dedicarse a múltiples tarefas: “era un home non polifacético, senón multifacético: médico, antropólogo, arqueólogo...pero o nexo de unión entre todas elas era o orgullo de ser cidadán de Compostela”, paixón por unha cidade que o levou a ser concelleiro nos anos 70 e 90.

“Era entrañable e moi querido, por iso, cando se produciu o seu pasamento, todos os membros da Corporación entendemos que era necesario darlle continuidade ao que significa José Carro Otero” para Compostela, incidiu o alcalde. “A cidade hónrase en recoñecer a un fillo predilecto”, engadiu.

En representación da familia interviu Gonzalo Carro, fillo do homenaxeado, que agradeceu aos membros do Consello de Condecoracións do Concello a aprobación por unanimidade do acordo polo que se lle dedica unha rúa a seu pai. Deste xeito, sinalou, “pasa a formar parte da historia viva de Santiago”. Tamén puxo de manifesto o amor pola súa cidade de nacemento, que recordou a seu pai como unha persoa traballadora e humilde, “incapaz de dicir que non a calquera solicitude de axuda”. Salientou, así mesmo, a súa capacidade de colaboración “con todas as institucións: foi un auténtico embaixador de Galicia e de Santiago dentro e fóra do noso país”. ECG