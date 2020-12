Homenaxe a Pérez Lugín na Biblioteca de Galicia

EXPOSICIÓN. O secretario xeral de Cultura, Anxo M. Lorenzo, inaugurou onte na Biblioteca de Galicia a exposición Lugín en Compostela, 150 anos do seu nacemento, unha mostra coa que a Xunta rende homenaxe ao autor da célebre novela La Casa de la Troya a través dun percorrido histórico sobre o impacto desta publicación e os vínculos do xornalista coa cidade de Santiago. Como explicou o representante da Consellería de Cultura durante o acto, trátase dunha exposición “imprescindible” para coñecer a “sólida relación” de Pérez Lugín con Galicia e poñer en valor “a fonda pegada que La Casa de La Troya deixou na literatura como referente da denominada novela estudantina a través dunha excelente descrición da Galicia”. A Biblioteca de Galicia expón así deferentes pezas e exemplares únicos a través de cinco eixos temáticos. O primeiro deles céntrase na cidade de Compostela en tempos da Casa da Troia, mentres que o segundo afonda no impacto da novela e do emprego da linguaxe expresiva na época. O terceiro dos eixos baséase nas versións teatrais e cinematográficas das publicacións e o cuarto nos libros que tratan sobre a Casa da Troia, entre eles a primeira edición de La Casa de la Troya, de 1915, cuxa portada fixo Castelao e que recibiu o premio Fastenrath da RAE. O último dos apartados leva o título de A Casa da Troia: un fenómeno editorial. ecg