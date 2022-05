Homenaxe do Tambre a Xulio Maside cunha mostra colectiva

Santiago. A Asociación Área Empresarial do Tambre inaugurou onte a exposición de pintura e escultura A Xulio Maside polo seu compromiso coa arte, cultura e vida, dedicada ao artista Xulio Maside, falecido o pasado mes de abril. A mostra estará aberta ao público na sala de exposicións do Centro Empresarial do Tambre de Santiago ata o 17 de xuño, en horario de luns a venres de 9.00 a 14.00 horas e de 16.00 a 19.30 horas.

A Asociación sinala nun comunicado que Xulio Maside foi un pintor insigne galego que se fixo notar polo seu amor á cultura e ao arte e, sobre todo, á pintura na que destacou. “A pintura galega está de loito, pero sobre todo ese montón de amigos e compañeiros de Santiago e da comarca” –explica o presidente da Asociación, José Fernández Alborés–. Moitos destes amigos toman parte da exposición inaugurada onte, como o seu entrañable e sempre inseparable Xoan Pardiñas, que o acompañou en todo momento; pero tamén Morquecho, Manuel Quintana Martelo, Rafael Masiá, José Luis Iglesias Diz, Vicente Prego, Alfonso Ribero de Aguilar, Nolo Suárez, Pablo Galego, Pítelos, etc. Esta vintena de artistas aportan as súas obras a este recoñecemento, que tamén terá algunha obra do propio Xulio Maside cedida pola familia do artista.

O comisario Manuel Nietto, membro da xunta directiva da Asociación Área Empresarial do Tambre, que tamén expón nesta mostra, explica que a exposición é unha homenaxe da Asociación a Xulio Maside por toda a súa carreira artística, e pola preocupación mostrada durante a súa traxectoria pola arte en Santiago, ademais de actuar como precursor da chegada da obra do seu tío, Carlos Maside, a Compostela, e outras accións en apoio ao ámbito cultural da capital galega.

Rafael Masiá destaca a gran valía do pintor, un veciño moi involucrado na vida cultural de Compostela, co que coincidiu en multitude de exposicións colectivas ao longo dos anos. “Foi un gran profesional e un bo debuxante que, en xeral, creaba obra figurativa na que dominaba a composición e a cor”.

Masiá asistiu á inauguración da mostra para a que aportou un cadro surrealista de formato medio. Pola súa parte, Manuel Quintana Martelo apunta que esta mostra é unha interesante iniciativa da Asociación empresarial na que se lembra a figura e obra de Xulio, persoa querida na contorna artística compostelá, colaborador de colectivos pictóricos. “Foi unha persoa afable e solidaria cunha importante obra no ámbito artístico de Galicia. Sendo sobriño de Carlos Maside, soubo seguir unha liña persoal e singular de creación na plástica galega contemporánea” –manifesta–.

Xulio Maside Medina (Vigo, 1933 – Santiago, 2022) foi un médico anestesista e pintor figurativo con tendencia expresionista e pegada do cubismo, ademais dun activista cultural de relevo.

Realizou múltiples mostras, con tendencia ás actuacións colectivas. Interesado sempre pola problemática social dos artistas, presidiu durante os anos setenta e oitenta a Asociación Galega de Artistas Plásticos. Abordou o seu traballo coas máis diversas posibilidades técnicas, case sempre combinadas: debuxo, pintura, collage, mixtas, sempre ao servizo do seu discurso expresivo. A exposición, que merece sen dúbida a pena visitar, estará ata o 17 de xuño. rEDACCIÓN