Homenaxe xacobea a Pilar Armesto Valiña no Cebreiro

PÓSTUMA. A Exposición De Amor e de Amigo, as cantigas de Martín de Padrozelos inaugurouse onte na Palloza de Quico, en O Cebreiro, onde permanecerá aberta ao público ata o día 11 deste mes, en homenaxe póstuma, a Pilar Armesto Valiña.

No entrañable acto de inauguración e homenaxe participaron o alcalde de Pedrafita, José Luís Raposo; o delegado da Xunta en Lugo, Javier Arias; o presidente da Asociación de Periodistas e Estudosos do Camiño de Santiago (APECSA), Xosé María García Palmeiro; a directora do Museo Castro de Viladonga, Elena Varela Arias; o comisario da Exposición, Luís Celeiro Álvarez, ou o exconselleiro Víctor Manuel Vázquez Portomeñe. Os veciños do Cebreiro, con José María Núñez á cabeza, e a familia de Pilar Armesto Valiña tamén participaron no acto e tiveron palabras de agradecemento aos asistentes e cariñosos recordos da finada Pilar Armesto Valiña. REDACCIÓN