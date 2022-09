Hondo pesar por la muerte de Denis

Compostela está de luto por el fallecimiento, este lunes, de Denis. Este ciudadano francés, con origen en Madagascar, vivió en las calles de la ciudad durante años, durmiendo bajo los soportales de la Acibechería. Así lo contaba Gonzalo Vilax en su Facebook, relatando que solía pasar los días sentado en los soportales de la Praza de Cervantes, tomándose alguna cerveza y sin molestar a nadie.

Con el paso del tiempo, se fue ganando la simpatía de muchos vecinos y de la gente que frecuentemente pasaba por la zona, gracias a su tranquilidad y a su calmada sorna malgache. Se expresaba en un español bastante afrancesado, pero era suficiente para entenderle. En el pasado, lo más habitual era verle acompañado de su fiel perro, llamado Amigo. Este falleció el año pasado, dejando a Denis muy tocado. Aunque no quería tener más mascotas, hace aproximadamente diez meses alguien le regaló una cachorra de pastor alemán, a la que bautizó como Belle. Pese a la situación de ambos, los vecinos cuentan que tanto Denis como su compañera tenían quien se ocupase de ellos, ayudándole a él en muchos sentidos siempre que fuese posible y llevando a la perra a pasear, o mismo al veterinario cada vez que lo requiriese.

Denis, informaba Gonzalo Vilax, estaba enfermo desde hacía tiempo, por lo que últimamente era extraño verle fuera del soportal que utilizaba como dormitorio. Eso sí, fue atendido -a requerimiento de quienes más se preocupaban por él- por los servicios médicos que, por desgracia, o no consideraron o no consiguieron que se trasladase a un centro para ser atendido de la mejor manera posible. El lunes, aunque sí fue trasladado al hospital en ambulancia, desgraciadamente falleció antes de llegar a él.

‘BELLE’, DESAPARECIDA. Al hondo pesar por el fallecimiento del francés, sus conocidos suman otro malestar. Y es que el día anterior su perra Belle desapareció, y aseguran los vecinos que “Denis fue consciente de su ausencia pese a su mal estado”.

La noticia publicada en Facebook señala que “alguén a colleu, ou roubou, desfacéndose do colar que levaba (co nº de telf. da súa principal coidadora), que apareceu tirado nunha rúa próxima”, y critica duramente los hechos. “Quizais fora alguén que coñecía á cadela, máis preocupado/a polo destino desta que polo do seu dono, e que decidiu levala sen avisar a ninguén”, algo fuera de lugar pues, como se comenta anteriormente, el propio dueño echó en falta al animal y tenía una cuidadora principal a quien, probablemente, le correspondía cuidar ahora a la perra. Otra posible teoría apunta a que “quizás alguén viu a oportunidade de facerse cun bo exemplar de raza”. De hecho, asegura con tristeza este vecino, “algunha xente preocupouse bastante máis neste tempo polo estado da cadela que polas condicións do seu dono, cónstame”, puntualizando además que “a quen o fixera, que lle aproveite”.

Pese a todo, los vecinos no pierden la esperanza y esperan que les llegue alguna noticia sobre Belle, pues antes de la desgracia era lo más valioso para Denis y les gustaría saber que está en buenas manos. “De todas maneiras, quen puidera saber algo do paradeiro do can pode comunicalo aquí, noutros sitios desta rede donde se anuncia esta sustracción, ou mesmo na Policía Municipal”, señalaba la publicación, para finalmente concluir con el mensaje: “Descansa en paz, Denis”.