Hostalaría: “É inviable o horario de reparto que propón o Concello”

Santiago. A sede da Asociación Hostalaría Compostela acolleu onte unha reunión na que os socios acordaron presentar unha serie de alegacións ao borrador da nova Ordenanza Xeral de Circulación e de uso da vía pública do Concello de Santiago. O sector considera “irreais” e “inviables” os novos horarios de

carga e descarga que propón o goberno local e que suporían ter que realizar o reparto entre as 07.00 e as 09.00 horas no casco histórico e ata as 10.00 no resto da cidade.

“Moitos locais non están abertos a esas horas. Maioritariamente pertencen a traballadores autónomos, que teñen poucos empregados ou ningún, pechan tarde e terían que recibir aos seus provedores practicamente sen descanso”, sinalou o presidente da entidade, Thor Rodríguez.

As empresas de reparto tampouco están de acordo coa proposta municipal e así o manifestaron representantes dalgúns destes negocios que asistiron a esta reunión. Ademais, a semana que vén Hostalaría Compostelá manterá un encontro coa Federación Galega de Transporte de Mercancías para seguir avanzando en posibles solucións.

Entre as alegacións que se acordaron realizar están flexibilizar o horario de carga e descarga e adaptalo á situación real dos negocios de hostalaría, permitindo realizalo ata polo menos as 10.30 horas; buscar opcións para poder abastecer aos locais de ocio nocturno, establecendo un reparto especial os xoves pola tarde de 16.00 a 18.00 horas; establecer varias localizacións no entorno do casco histórico nas que os vehículos de reparto poidan parar e descargar e, desde alí, levar as mercancías aos locais de hostalaría. En concreto, propóñense como puntos de saída, por exemplo, as prazas de San Clemente e Mazarelos e os espazos de aparcamento da Algalia e do Pombal.

Hostalaría Compostela espera que o Concello atenda estas peticións, tendo en conta ademais a delicada situación que atravesa o sector despois de 18 meses de restricións por mor da pandemia da covid-19. ECG