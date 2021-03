Hoxe entra en vigor a obriga de instalar os códigos QR nos locais de hostalaría

“A persoa titular do establecemento obterá un código QR na páxina web habilitada polo Sergas. A través da aplicación da Xunta de Galicia PassCOVID, os usuarios do establecemento poderán rexistrar a súa presenza nel mediante a captura do código QR [...] O local poderá dispor de QR personalizados para entregarlles aos usuarios que non teñan a aplicación”. Este texto publicado polo DOG o pasado 23 de febreiro é xa unha realidade en Galicia. Todo despois de que a Xunta adiase a súa entrada en vigor o pasado venres ata o día de onte por problemas na web que deben usar os hostaleiros para completar o proceso.

Todos os locais de hostalaría de Galicia deben adaptarse á nova norma coa finalidade de que as autoridades sanitarias poidan contar cun rexistro das persoas que entran en cada local de hostalaría. Para os propietarios non hai opción, pero para os clientes o rexistro é voluntario. Todos os que queiran facelo, deben descargar antes a aplicación PassCOVID do Sergas no seu teléfono móbil. Tras darlle acceso á cámara do noso móbil, tal e como solicitará a aplicación a primeira vez que o usuario a abra, xa estará todo listo para rexistrar a primeira visita nun bar.

PROCEDEMENTO. Para facelo, os clientes teñen que seleccionar a cuarta pestana do menú situado na parte inferior da aplicación, onde aparecerá en pantalla a opción Captura o QR do local. Ao premer nela, abrirase a cámara do móbil preparada para aproximala ao código QR impreso e colgado na porta ou nas paredes do establecemento. Todas as visitas quedarán rexistradas na aplicación de cada usuario, asociada cada unha delas a un local coa hora e a data de visita.

Os hostaleiros ven na aplicación unha boa forma de aportar unha maior seguridade á hostalaría. Iso si, tal e como explicaron asociacións como Hostalaría Compostela, este proceso non terá sentido se despois os equipos de rastrexo non se reforzan de maneira adecuada. A maiores, está a vontade dos clientes. É o que máis preocupa a hostalerios como Francisco Javier Míguez, propietario das Bodeguillas, que considera útil o sistema pero pensa que son moitos os que, por pereza, non farán o rexistro.