Identificado un home falecido a semana pasada mentres facía deporte no campus de Santiago

O Xulgado de Instrución número 2 de Santiago informa de que, grazas á colaboración cidadá, se conseguiu identificar o cadáver dun home falecido o pasado 5 de marzo, indiciariamente por causas naturais, cando se atopaba practicando deporte no campus universitario de Santiago de Compostela. Tras solicitar este luns o órgano xudicial a colaboración da cidadanía, unha persoa que facía deporte na mesma zona proporcionou datos que levaron á identificación do falecido. A colaboración desta persoa foi clave, pois non se logrou identificar á vítima mediante o cotexo da pegada dactilar, a proba de identificación xenética nin as dilixencias de investigación autorizadas polo xulgado e levadas a cabo pola Policía Nacional de Santiago de Compostela. O falecido, F.J.L.E., era veciño da rúa Santo Domingo da Calzada e tiña 68 anos de idade.