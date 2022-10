“Ikigai tiene un sentido bidireccional. Que sea bueno para el mundo y para ti”

Pipo Romero es un compositor y guitarrista procedente de Cádiz. Su música proviene de la esencia de esta ciudad y de las músicas, influencias y folklores de distintos lugares del mundo. Su original e inédito enfoque de su música y su instrumento lo ha convertido en uno de los artistas más relevantes en el mundo de la guitarra acústica.

Hoy, sábado, Pipo actuará en Santiago presentando su tercer álbum en solitario, Ikigai. Lo hará en la Casa das Crechas a partir de las 21.00 horas, dentro del Circuito Girando por Salas.

¿Qué es un Ikigai? ¿Qué querías transmitir con este concepto?

Ikigai es un concepto que procede de la región de Okinawa, en Japón. Son los más longevos y se dice que los de mayor calidad de vida, y elegí este nombre en base a esta filosofía de vida. No tiene una traducción exacta al castellano, pero es algo así como “hacer por delante de todo”, un propósito en sentido bidireccional; que sea bueno para ti y que sea bueno para el mundo. Tal y como están las cosas ahora mismo y lo complicada que es la música instrumental sin etiquetas, como es mi caso, este proyecto tendría que ser un Ikigai, y efectivamente lo es.

¿Cómo lo está acogiendo el público?

Hemos empezado a subir de nuevo. La pandemia nos afectó muchísimo, pero ya vamos siempre en tendencia ascendente. Es difícil al no tener un círculo claro, pues no tocamos la tradicional guitarra flamenca ni clásica, sino que es una mezcla de folklores españoles y latinoamericanos con guitarra acústica de cuerdas de acero, cuando suele tocarse con guitarra de nylon. Es una manera distinta de defender el folklore, por lo que crecemos despacio, pero siempre ascendiendo. De hecho, hasta ahora, es el disco con mejores cifras de los que he sacado.

¿Cómo surge la gira por Korea? ¿Y cómo te recibieron?

El folklore se trabaja mucho por ferias de muestras y en una de las celebradas en Madrid, la de Sol, nos seleccionaron para la Seoul Music Week. Lo aprovechamos para hacer otras actividades promocionales y dar otro concierto, en Changwon, donde nos encontramos un teatro lleno. Superaron las expectativas por tres, tenía hasta un fenómeno fan de la música instrumental. Casi 200 personas esperaron al final para la sesión de firmas.

Además has dado conciertos por todo el mundo. ¿Cómo acogen el folklore español? ¿Algún sitio te sorprendió especialmente?

Siempre me sorprende cualquier destino al que voy por primera vez y todo salga muy bien. Te da una gran alegría y un subidón. El Festival Adriático Mediterráneo, en Ancona (Italia), fue muy especial, con casi 900 personas. Pero donde más ilusión me hace actuar es en Canadá y EEUU, pues toco el instrumento tradicional de allí y lo que hago es innovar con él, haciendo que suene español. Es algo que me seduce y le pongo mucho empeño.

¿Porqué te inclinaste por la guitarra acústica en lugar de la tradicional española?

No había nadie que hiciese este estilo de música con la acústica. Yo estudié guitarra eléctrica, pero empecé a desarrollar una técnica propia y personalmente me sonaba mejor en la acústica que en la española. Vimos un camino sin explorar y siempre tuve la ilusión de poner mi nombre en algo, por lo que dejé mi carrera acompañando a otros artistas y me volqué en solitario en este proyecto.

Se te suele enmarcar en el ‘Spanish Acoustic Fingestyle’. ¿Cómo describirías este estilo musical?

Realmente es el nombre que me pusieron al principio de mi carrera en solitario, cuando lancé mi primer disco, pero ha llegado un momento en el que me he ido liberando de las etiquetas. Al final lo que hago es música con la guitarra acústica, intentando crear composiciones originales y pegadizas. El ‘fingerstyle’bsignifica hacer una melodía y el acompañamiento a la vez, típico del country, y por eso me pusieron lo de ‘Spanish Fingestyle’, pero prefiero hacer música en general.

¿Que te aportan las guitarras del canadiense Michael Greenfield?

Como decía, este es un instrumento de norteamericanos. Tienen las patentes y conocen la forma de llevarlas mucho más allá, y las Greenfield son unas guitarras acústicas que no se parecen en nada a otras. Afinan mucho mejor, tienen más volumen, sostén y cuerpo, pueden sonar casi como un piano. Practicamente no podría hacer este proyecto con otra marca, pero me “enamoré” de ella y tuve la suerte de que la marca también se enamorase de mi.

Empezaste tu carrera trabajando con El Canto del Loco, Nena Daconte, Amaia Montero... ¿Hay algún artista con el que desees colaborar proximamente?

Ahora mismo me gustaría centrarme en mí. Me he tirado como 12 años tocando para los demás, y tengo los músicos que quiero para mi proyecto y a compañeros como Antonio Serrano que ha estado presente con su armónica en todos mis discos, al menos en una canción. Toda la gente que quería está aquí, el proyecto estaría cerrado. Quizá más adelante, si se presenta una oportunidad de sumar algo folklórico, por ejemplo, para incorporar una gaita, podría llamar a Carlos Núñez...

¿Qué nos puedes decir del Circuito Girando por Salas?

Es una oportunidad muy buena para ir a aquellos lugares donde todavía no tengo un círculo hecho ni la tierra trabajada, y gracias a ellos, que ayudan con la financiación del concierto, puedo llegar a estos sitios. A Galicia es la segunda vez que voy, la primera sólo y ahora con mi trío. No tenemos ni idea de como va a salir, pero es una tierra que tengo que explorar, pues hay un porcentaje de mi repertorio que procede de allí.

Tras el de Santiago aún vendrán varios conciertos por España. ¿Cuáles son tus planes una vez finalizada esta gira?

Pues en enero y febrero vamos a estar por EEUU y en mayo por Canadá, y nos llega también mucho interés de países de sudamérica, que estamos intentado ordenar para tener una gira internacional coherente. Así que, casi con total seguridad, también estaremos por Argentina, Uruguay, Colombia, Perú, etc.

Por último, ¿Cómo afrontas el concierto de este sábado en la Casa das Crechas de Santiago?

Pues con mucha ilusión. También con incertidumbre, porque no sé cuanta gente podrá venir, pero afronto todos los conciertos con las mismas ganas. Espero que los asistentes pasen un rato lo más bonito posible y me ayuden a ampliar mi obra, haciéndonos un poquito más grandes.