Ilustraciones sobre cuentos de Ana Lombao en la Biblioteca Ánxel Casal

EXPOSICIÓN. La biblioteca Ánxel Casal acoge este mes diversas exposiciones, tanto para el público adulto como infantil, con entrada libre, a las que el próximo día 17 se sumará Contos de Lareira e Ultramar, el último proyecto expositivo de la artista Ana Lombao quien, a través de sus ilustraciones a lápiz de colores y grafito, acercará al público al mundo de los cuentos tradicionales, las leyendas, la mitología y todo aquello “que non se pode asir, nin controlar, como lugar de encontro natural entre o ser humano e o misterio”, tal y como explican los organizadores de la muestra, que estará abierta al público en horario de biblioteca.

“O inconsciente colectivo, os medos atávicos comúns a tódalas culturas e as súas manifestacións personificadas en bruxas, deuses, máscaras rituais, criaturas imposibles que cobran forma para exorcizar e conxurar o mal”, añaden, se plasman en esta exposición “nunha escolma de personaxes do folclore de diferentes partes do mundo que, con toda a súa singularidade, comparten unha mesma raíz, a angustia do home e da muller fronte á escuridade, transmutada en historias para non durmir, lendas para narrar pola noite á luz do fogar, despertando arrepíos pola espalda de quen escoita e fan temer ata a propia sombra”, recordando que Érase unha vez...

La muestra de Ana Lombao estará expuesta en el vestíbulo del edificio hasta el próximo día 17 de septiembre. Además, los que la visiten también pueden contemplar varias muestras bibliográficas, como la dedicada a Egipto, destinada especialmente al público infantil, al igual que la titulada Pisadas al sol. toni martín