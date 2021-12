Impulsa a Xunta o Nadal compostelán coa aposta pola artesanía de Galicia

OFICIOS. Impulsando a visibilización dos oficios artesanais galegos e a comercialización das pezas da marca Artesanía de Galicia, a Vicepresidencia segunda e Consellería de Economía, Empresa e Innovación apoiará, durante esta campaña de Nadal compostelán, o Mercado da Estrela e o Mercado Galega da Creatividade.

Un ano máis, Artesanía de Galicia protagoniza a Feira Creativa do Mercado da Estrela, un clásico na programación destas datas e que chega á súa décima edición. Un total de vinte e oito obradoiros artesáns inscritos no Rexistro Xeral participan nesta cita, que se poderá visitar no segundo andar da obra social Abanca (Praza de Cervantes) dende hoxe e ata o domingo, en horario de 16.00 a 21.00, hoxe, e das 11.00 ás 21.00 horas, na fin de semana.

Pola súa banda, no que respecta ao segundo dos eventos, apoiarán diferentes actividades de divulgación dos oficios. Ata o 5 de xaneiro, na sede da Caldeirería, está aberto o Pop Up de Nadal, un espazo no que tamén se desenvolverán os Escaparates viventes, demostracións en vivo de artesáns que forman parte de Creativas Galegas, como o que está previsto para hoxe, coa cesteira Julia de la Cal, quen acaba de recibir a Bolsa Eloy Gesto 2021 nos Premios Artesanía de Galicia 2021. ecg