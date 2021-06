Impulso a senda peonil entre Santiago e Figueiras

PLAN. O BOP da provincia da Coruña publica o anuncio da modificación da terceira fase do plan de sendas peonís, que afecta á senda entre Santiago e Figueiras. En concreto, tal e como se acordou no pleno da Deputación da Coruña, celebrado o pasado 30 de abril, actualízase o proxecto Senda peonil na DP 7803 Santiago a Figueiras entre os PQ 0+000 ao 2+560 e ramal inicial, concello de Santiago de Compostela, para adaptalo, segundo explica no BOP, “ás necesidades xurdidas”. Esta modificación, que se integra na terceira fase do Plan de sendas peonís 2018; non supón variación económica con respecto ao aprobado polo pleno da Corporación na sesión celebrada o 22 de decembro de 2018, que ascendía a 754.128,97 euros. O BOP tamén anuncia o inicio dos trámites para a expropiación dos bens e dereitos necesarios para a execución da obras, ao que se destinarán, a maiores, 26.717,15 euros; e a exposición ao público do proxecto, mediante un anuncio a inserir nun prazo de dez días a efectos de “reclamacións, transcorrido o cal sen que estas se producisen, consideraranse definitivamente aprobados”. O pleno da Deputación da Coruña, celebrado o 30 de abril, aprobou por unanimidade o investimento, que permitirá construír distintas sendas peonís, entre elas a senda da DP de Santiago a Figueiras. Contará con 400 metros de longo e 1,8 metros de ancho. ECG