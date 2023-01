Impulso ao coñecemento da Vía da Prata en Extremadura pola Xunta

Santiago. A exposición A Vía da Prata. Aires do Sur recala na cidade de Cáceres logo de ser visitada por máis de 16.000 personas na Cidade da Cultura en Santiago de Compostela. Esta chamativa mostra inclúe 76 instantáneas de 33 fotógrafos, mesturando tanto clásicos coma contemporáneos, que constrúen un relato evocador da Ruta Xacobea. Román Rodríguez, conselleiro de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades, salienta “o vínculo que a Vía da Prata establece entre Galicia e Extremadura e o amplo legado arquitectónico e monumental que as une”. A chegada desta mostra foi impulsada pola Xunta, coa colaboración da Junta de Extremadura e comisariada pola historiadora e documentalista Lucía Laín. A Vía da Prata. Aires do Sur, que percorre máís de 150 anos fotografiados do Camiño de Santiago, poderá visitarse ata o próximo 9 de abril. ecg