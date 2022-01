Impulso ao teatro por parte da Xunta con doce

Santiago. A Xunta ofrece 12 actuacións escénicas en Santiago de Compostela neste semestre a través da Rede Galega de Teatros e Auditorios (RGTA). Deste total, 11 serán funcións teatrais de seis espectáculos e unha de danza. A programación deste circuíto cultural no Teatro Principal, organizada en colaboración co Concello, arranca mañá venres ás 20.30 horas co espectáculo El dios del pop, a cargo de Diego Anido.

A peza que abre o cartel compostelán, e que poderá verse tamén o sábado 22 co mesmo horario, conta ademais co apoio da Xunta de Galicia por medio das subvencións á creación escénica. Trátase dunha combinación de disciplinas, con texto, danza, baile e música en directo, e unha depurada dramaturxia. El dios del pop ofrece un percorrido desordenado polos fitos que consolidaron a cultura pop e un relato autobiográfico fantástico, no que Anido encarna unha sorte de imitador de Michael Jackson. O proxecto participou no programa Residencias Paraíso do pasado ano, promovido polo colectivo RPM coa colaboración da Xunta. A programación continúa a seguinte fin de semana con Cigarreiras, de Contraproducións. Novamente haberá sesións o venres e o sábado ás 20.30 horas. A montaxe leva ás táboas unha proposta dramatúrxica baseada na novela La tribuna, de Emilia Pardo Bazán. Con sete actrices en escena, conxuga o ton propio dun drama individual e colectivo con outros máis frescos e lixeiros, característicos da narrativa da autora galega. Está dirixida por Cándido Pazó.

Coproducións do CDG en febreiro e marzo. Febreiro arranca con Sarabela Teatro e o seu espectáculo Morgana en Esmelle, a adaptación da novela homónima de Begoña Caamaño e que reescribe o mito cunha ollada contemporánea. Representarase os días 3 e 4. Dúas semanas máis tarde, nas xornadas do 17 e do 18, chega Ibuprofeno Teatro con Smoke in the water. O domingo 19 será a quenda de Pérez&Fernández coa coprodución do Centro Dramático Galego (CDG) Os nenos da varíola, que se ofrecerá ás 18.30 h.

Xa en marzo, as sesións previstas terán lugar os días 4 e 5. O cartel péchase en maio coa danza de Fran Sieira e o espectáculo De Mente. Será na xornada do 20. ECG