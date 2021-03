Inauguración do festival ‘Alguén que respira!’ no teatro Principal o día 21

Santiago. O festival Alguén que respira! readapta o seu calendario ás circuntancias da pandemia e esténdese ao longo do 2021 en catro xornadas que se celebrarán cada día 21 de solsticio e equinoccio.

A inauguración terá lugar no teatro Principal o domingo, 21 de marzo, Día Mundial da Poesía, cun manifesto de Manuel Rivas e unha panorámica de poetas peninsulares que viven a primavera creativa. O programa completo foi presentado este martes en rolda de prensa pola concelleira de Acción Cultural, Mercedes Rosón; o secretario xeral de Política Lingüística, Valentín García; e o director do festival, Antón Lopo.

Como salientou a concelleira Mercedes Rosón, “sen perder a referencia do 21 de marzo, cando se celebra o Día Mundial da Poesía e o equinoccio de primavera, o festival esténdese ao longo do ano en catro xornadas que lle pemiten adaptarse aos progresivos protocolos sanitarios”.

“En decembro esperamos contar coas condicións adecuadas para ofrecer formatos completos, tanto nos aforos como na proximidade dos asistentes ou na sucesión de recitáis”, indicou o director do festival, Antón Lopo.

En conxunto, non será con todo un programa aleatorio, senón que xoga coas súas datas habituais para establecer unha cadea de equinoccios e solsticios baixo o selo da poesía, ao tempo que fai unha chiscadela cos algarismos do ano actual, o 2021. Por esa razón, o lema desta cuarta edición é Os 21 do 21,“todo un convite de complicidade que permite gravar na memoria colectiva as catro citas clave da temporada, superando a barreira de que coincidan en domingo, en luns ou en martes. Poesía concibida tamén con alento de vida diaria, no medio de semana, como forma de vida cotiá”, incidiu Mercedes Rosón.

Deste xeito, o teatro Principal de Compostela, sede do festival, acollerá un programa adaptado ás circunstancias sanitarias que correspondan o domingo 21 de marzo, o luns 21 de xuño (solsticio de verán), o martes 21 de setembro (a unas horas do equinoccio de outono) e o martes 21 de decembro (solsticio de inverno).

En cada xornada haberá, ademais, eixes temáticos que articularán os ciclos de recitais e desde a organización xa anuncian que haberá propostas inesperadas. REDACción