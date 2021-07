Incidentes aislados en la primera noche con establecimientos abiertos

“Maior libertade conleva tamén maior responsabilidade”, afirmaba ayer el alcalde de Santiago, Sánchez Bugallo, después de la primera noche en la que se permitió la apertura del ocio nocturno en la ciudad, y que se saldó con algunos incidentes aislados, pero sin mayores problemas.

El más importante tuvo lugar en la discoteca Ruta, en cuyo acceso se produjo una aglomeración de personas por la noche, como adelantó la edición digital de EL CORREO. Fuerzas de las policías Local y Nacional se desplazaron al lugar y procedieron a desalojar la zona lo que se consiguió llevar a cabo sin mayores contratiempos poco antes de las doce de la noche.

Ante la presencia de un nutrido grupo de jóvenes que no respetaba las normas de seguridad ni de distanciamiento, hasta el lugar se trasladaron media docena de vehículos policiales para proceder al desalojo, que no fue fácil, porque tuvieron que emplear más de una hora para conseguir despejar la situación.

Los propios responsables del establecimiento afectado comunicaban ayer en las redes sociales su malestar, pidiendo disculpas a todas las personas que querían celebrar la noche “con responsabilidad”, y como consecuencia del suceso se vieron obligados a no abrir las puertas como tenían previsto hacer a las once de la noche. Además, anunciaron que todavía no está decidido cuándo podrán volver a retomar la actividad, algo que también anunciarán a través de las redes.

Por otra parte, en el parte de la Policía Local tampoco se recoge ningún tipo de incidente en las periódicas revisiones que se hacen de los establecimientos de hostelería para verificar el cumplimiento de la normativa en materia de protección contra la pandemia. Tampoco en lo que se refiere al cumplimiento por parte de los ciudadanos hubo ninguna propuesta de sanción en los diferentes controles establecidos por toda la ciudad.

Por lo demás, y a diferencia de lo ocurrido en la noche del jueves, no se celebró ningún botellón, y para ello la Policía Local estuvo patrullando por la ciudad. Eso sí, los agentes se vieron obligados a acudir a un piso para poner fin a una fiesta nocturna, un número considerablemente bajo, probablemente relacionado con el final del curso universitario.

También, ya de madrugada, los agentes interceptaron un vehículo cuando circulaba por la rúa do Hórreo. El suceso tuvo lugar a las 3.35 horas de ayer viernes, y tras hacerle al conductor las pertinentes pruebas de alcohol y drogas, dio positivo en la primera de ellas, por lo que se procedió a elaborar un acta para inmovilizar el vehículo.

A pesar de la finalización de las clases en la Universidade, los controles se seguirán extremando durante las próximas jornadas, ya que la proximidad de las fiestas del Apóstol, aunque se celebren con las necesarias restricciones, provocarán un previsible incremento en el número de visitantes.

En la rueda de prensa semanal, el alcalde de Santiago destacó que salvo estos incidentes no se registraron mayores problemas, pero alertó de que es necesario seguir manteniendo la prevención, y mucho más a medida que se van relajando las restricciones. La responsabilidad, reiteró, pasa a ser del propio ciudadano.

En este sentido, señaló que por el momento la evolución de la pandemia en la ciudad sigue arrojando cifras que invitan al optimismo. Con un porcentaje de personas afectadas que sigue estando por debajo de los cincuenta casos, se detecta un ligero ascenso que sería necesario controlar para evitar una subida de casos y que sea necesario volver a imponer restricciones.