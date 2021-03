A solo unas horas del pleno de votación de los Presupuestos municipales, que se celebrará esta mañana, a las 11.00 horas, los grupos municipales lamentaban ayer la “inflexibilidad” del alcalde a la hora de escuchar las propuestas de las distintas formaciones políticas y su “pretensión de sacar adelante unas cuentas sin consenso ni la participación de las formaciones de la Corporación municipal”.

Tanto el Partido Popular, líder de la oposición, como el BNG manifestaron una vez más, como ya lo hicieron en los últimos días, su disconformidad con la actitud del equipo de gobierno que preside Xosé Sánchez Bugallo.

De hecho, el grupo nacionalista que lidera Goretti Sanmartín solicitó ayer mismo la retirada del orden del día del pleno el punto del Presupuesto, al considerar que “non contan co apoio de ningún outro grupo por negarse a incluír propostas”. Se llegó a esta situación, dijo, “pola irresponsabilidade do alcalde, a quen levamos emprazando desde o pasado 1 de setembro para realizar as xuntanzas precisas para marcar as prioridades orzamentarias, contrastalas cos consellos de participación cidadá e chegar a un consenso orzamentario o máis amplo posíbel nunha situación especial”.

Sanmartín cree que el ejecutivo socialista debe reflexionar y sentarse a negociar con todos los grupos de la oposición en base a una lista de proyectos comunes que permitan alcanzar un consenso. En este sentido, censuró que Bugallo pretenda la aprobación del documento recurriendo a la herramienta de la cuestión de confianza, porque eso significaría “que o alcalde está só”.

Pese a que el regidor señaló este miércoles que ayer trasladaría su último borrador a los grupos, el Partido Popular, el de mayor representación en la oposición, aseguró que el gobierno local no le hizo llegar ayer ninguna propuesta como respuesta a sus peticiones. “Se la habrá enviado a Compostela Aberta”, afirmó el portavoz del PP, Alejandro Sánchez-Brunete, que manifestó su “decepción total” por el trato recibido del alcalde, que incluyó aportaciones del PP por solo 55.000 euros, un 0,03 % del total. A la hora de cierre de esta edición, los populares estaban reunidos para decidir cuál será su postura en el pleno.

Al respecto, como publicó EL CORREO, Sánchez-Brunete ya avanzó que se puede dar por descartada una cuestión de confianza que lleve a una coalición del PP con Compostela Aberta. Después de criticar con dureza el comportamiento del ejecutivo, el PP adelantó que su posicionamiento se moverá entre el voto negativo o la abstención crítica, la cual permitiría sacar adelante el proyecto. Eso sí, no avanzó si esto sucedería en el pleno de hoy o en el del próximo miércoles, ligado ya a la cuestión de confianza.

Por su parte, el alcalde de Santiago, que no quiso aportar detalles sobre las negociaciones, adelantó ayer que el pleno de la próxima semana ya tiene hora, las 13.00, por lo que todo apunta a que no tiene muchas expectativas sobre la sesión de hoy, si bien insistió en que los retrasos “solo perjudican a los compostelanos”.

En respuesta a la solicitud de Sanmartín, señaló que los grupos “sabían que el pleno se celebraba hoy desde el 29 de enero”, mientras que en lo que se refiere a las críticas aseguró que los grupos de la oposición “pretenden incluir proyectos que se salen del límite del Presupuesto, iniciativas para las que no se cuenta con dotación económica”.