Iniciativa online de Microrrelato a favor da coordenadora de Vite

Santiago. A cultura under compostelá organiza a beneficio da Coordenadora de Vite un evento que terá lugar hoxe, ás 21.00 horas, a través do Facebook de Poesía e Microrrelato Compostela. Diego Horschovski, dinamizador cultural, poeta e divulgador filosófico, é o organizador do encontro ao que xa se comprometeron a participar dezaoito artistas do circuito compostelán. O motivo do encontro é o de contribuir á Campaña de Nadal da Coordenadora de Vite que ten, como obxetivo principal, o de facer fronte á compra de sudadeiras para os rapaces e rapazas, vencelladas á asociación, provenientes de familias con escasos recursos.

Entre as artistas que compoñen o cartel está a cantautora Zeltia Irevire, o poeta ourensán Carlos Da Aira, a ilustradora Raquel Germade, o poeta de Carral Peter Brea, a cantante Laura Lamontagne, o slamer Paulo Maestro, a poeta Lúa Mosquetera e a cantautora Sheila Patricia, entre outras.

En total dezaoito artistas se citarán online para compartir música e poesía en favor da causa solidaria. Xesús Igrexa, Luki, é o responsable do colectivo de Vite e di estar moi agradecido pola axuda altruista das artistas que, ao igual que o fan moitas persoas que se achegan ao centro sociocultural José Saramago de Vite, colaborarán para conseguir cubrir as necesidades da mocidade vitense máis desfavorecida.

Dada a actual situación da pandemia a iniciativa será online e emitirase en aberto no Facebook de Poesía e Microrrelato Compostela. Quenes desexen colaborar poden facelo a través da conta de Caixabank ES29 2100 5875 8602 0011 5149. Os beneficios serán destinados á labor social da asociación de Vite. ecg