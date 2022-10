Inmunología del CHUS, un servicio con diez años de calidad superior

Santiago. El Servicio de Inmunología del CHUS celebra hoy el décimo aniversario de la obtención del sello de calidad que le acredita poder realizar estudios genéticos relacionados con el transplante. El laboratorio cuenta con una doble acreditación internacional que le capacita para acceder a los registros mundiales de donantes de médula ósea.

Se trata además del primer centro español en conseguir esta doble acreditación por la EFI (European Federation for Immunogenetics ) y la ENAC (Entidad Nacional de Acreditación), lo que sitúa al servicio “entre os mellores laboratorios de inmunoloxía do transplante do noso país, mérito actualmente compartido soamente polo Hospital 12 de Outubro (Madrid)”, subraya José Gómez Rial. El responsable del laboratorio destaca que eso viene a refrendar “unha vez máis o esforzo que desde o Servizo de Inmunoloxía e a Xerencia do centro hospitalario se realiza cada día polo cumprimento dos estándares de calidade máis esixentes a nivel internacional”.

El laboratorio realiza cada año más de 150 estudios genéticos relacionados con el transplante de médula ósea a los que suma otros 50 relacionados con el transplante renal. Además, hay que añadir las determinaciones inmunológicas que en cada paciente se realizan para detectar precozmente cualquier indicio de rechazo del órgano trasplantado y los estudios genéticos relacionados con otras enfermedades de base inmune.