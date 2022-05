Insisten en manter unha correcta hixiene de mans para previr as infeccións

Santiago. A Área Sanitaria de Santiago e Barbanza celebrou onte o Día Mundial da Hixiene de Mans, este ano co lema Únete á seguridade da atención sanitaria, limpa as túas mans. A hixiene de mans continúa sendo a medida principal para previr as infeccións relacionadas coa asistencia sanitaria (IRAS) e a proliferación de resistencias antimicrobianas. Así, ao longo da mañá, instaláronse mesas informativas sobre o correcto procedemento para a hixiene de mans na entrada principal do Hospital Clínico, do Hospital de Conxo e no Hospital da Barbanza dirixidas a informar a toda a poboación que se achegue ata estes centros hospitalarios.

Neses puntos ofrecéuselles ás personas que así o desexaron, por parte do persoal das mesas, a posibilidade de cotexar o resultado da súa práctica de Hixiene de Mans mediante unha lámpada UVA de demostración, comparando o antes e o despois dunha boa hixiene de mans. Participou Eloína Núñez. REDACC.