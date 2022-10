Instan al gobierno local a iniciar las obras de ampliación del puente en Marrozos

Santiago. El grupo popular compostelano llevará al próximo pleno una iniciativa para instar al gobierno local a iniciar y agilizar las obras de ampliación del puente sobre la red ferroviaria que une los lugares de la Cañoteira y Argadán, en la parroquia de Marrozos, por donde discurre la Ruta de la Plata. En este sentido, a través de su portavoz, José Antonio Constenla, el grupo popular pretende agilizar estas obras, así como solicitar la redacción del proyecto para completar el trazado hasta la AC-960 en la Susana.

El proyecto municipal fue aprobado en mayo de 2017, presentado al POS+2017 de la Diputación que financia la obra, y adjudicado y formalizado en el pasado mes de abril por un importe de 205.646 euros. Este plan de mejora, que incluía la ampliación de la plataforma de 4 a 10 metros, incluyendo una acera de 2 metros por uno de los laterales, prevía un plazo de ejecución de cuatro meses, “sen que ata hoxe se fixera nada”, señalan desde el grupo popular.

Según estipula la normativa de aplicación, las obras deberían haber comenzado en el mes de mayo, tras el mes previsto para la firma del acta de implantación, por lo que, “tendo en conta o prazo establecido no contrato para o seu remate, as obras deberían ter concluído no pasado mes de setembro”. Sin embargo, señalan desde el grupo popular, “a día de hoxe a ponte e os seus accesos continúan no mesmo estado de precariedade sen que desde o goberno se teña ofrecido ningunha razón para esta parálise”. Para el grupo popular compostelano esta demora constata “a falta de control, xestión e supervisión das obras que caracteriza ao goberno local, e vense a sumar aos clamorosos atrasos doutras moitas actuacións que superaron con creces os seus prazos e foron obxecto de sucesivas prórrogas, ou outras que permanecen sen iniciar, mentres está a anunciar outras novas”. En este sentido, apuntan como ejemplo las de las calles de Concheiros y del Hórreo, el aparcamiento de Triacastela, el muro del Pombal, el sellado de la escombrera de Aríns o las instalaciones deportivas de Figueiras.

Ante esta “demora crónica”, el grupo popular pretende a través de su iniciativa reclamar el inmediato inicio de las obras del puente de Marrozos y la redacción y posterior licitación del proyecto para enlazar esta infraestructura con la carretera AC-960 (A Susana-Vila de Cruces), “logo de que hai cinco anos se afrontara a mellora dunha 1ª fase duns 500 metros desde o cruce da estrada autonómica ata o Outeiro de Marrozos”, sentencian. Afirman que en aquel momento quedó pendiente la ampliación de la plataforma para una segunda fase “para cadar o paso sobre a antiga liña ferroviaria Santiago-Ourense”, concluyen. ecg