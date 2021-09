Intento de roubo dun coche na rúa Queimada

sucesos. Según consta no parte de incidencias da Policía Local na madrugada de onte un veciño denunciou un intento de roubo nun coche na rúa da Queimada. O cidadán observou desde o seu domicilio como dous mozos estaban intentando forzar a porta dun vehículo e que marcharan do lugar ao chamarlles a atención. Os axentes que se desprazaron o lugar dos feitos observaron uns pequenos danos no turismo.

Ademáis, o martes, ás 22.15 horas, os gardas acudiron á praza de Praterías por unha presunta liorta e identificaron a dúas persoas. Un pouco antes a Policía Local colaborou cos bombeiros de Santiago na retirada dun niño de velutinas na rúa Quiroga Palacios.

Nesa mesma xornada os funcionarios acudiron a un establecemento hosteleiro, onde identificaron ao responsable por non ter licencia, nin cumprir as medidas COVID na terraza. Non houbo festas ese día nos pisos particulares. ecg