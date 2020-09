“Intento escapar de cualquier vinculación de mi trabajo con mi faceta de escritor”

Hijo de lucenses, compostelano de adopción y madrileño de nacimiento. Hombre polifacético, abogado, escritor, amante del deporte y con una pasión especial por todo lo que tiene que ver con el Camino y lo que representa. Su vinculación con la comunidad hispana internacional ocupa últimamente la mayor parte de su tiempo.

¿Cómo recuerda su infancia?

Privilegiada. Viví entre Santa Cruz de Tenerife y Los Cristianos en el Sur de Tenerife hasta los 15 años, y para un niño el sol y la playa es cualquier cosa menos un inconveniente.

¿Y su juventud?

La pasé en Madrid, en un momento donde la ciudad era un hervidero de movimientos e iniciativas culturales. Durante los años en que estudié en el instituto Ramiro de Maeztu fui forjando amistades con algunos artistas con los que todavía sigo en contacto. En aquellos años, Madrid, como muchos lugares de España, rezumaba una libertad de la que hoy desgraciadamente no disfrutamos.

¿A qué se refiere?

A la dictadura de lo colectivo. Hoy cualquiera que pretenda decir algo que se aparte de lo políticamente correcto corre el riesgo de ser socialmente lapidado.

¿Qué tiene en común su profesión de abogado con su faceta de escritor?

La abogacía aporta capacidad deductiva y eso me resulta de mucha utilidad a la hora de esbozar una historia y construir el texto narrativo, aunque luego lo que escriba no tenga nada que ver con los casos en los que trabajo. Digamos que intento escapar de cualquier posible vinculación de mi trabajo con mi faceta de escritor.

¿Y no ha sentido la tentación?

No, y eso que he recibido propuestas, pero soy de los que piensa que los abogados somos con nuestro cliente como el cura con su feligrés, y que incluso las apariencias forman parte de ese sacramento que nos une a ellos.

¿Qué piensa de la abogacía actual?

Si me pregunta por la abogacía como colectivo creo que nos debemos una profunda reflexión sobre cómo defendemos nuestra dignidad. Se ha ido perdiendo progresivamente calidad por falta de implicación de los poderes públicos, por la falta de reacción de nuestros colegios profesionales, sumidos ahora como estamos en una escalada de precios a la baja en la oferta que será enormemente perjudicial a medio plazo. La calidad siempre debe ser un factor decisivo, los abogados cada vez están más preparados, no podemos promocionar una competencia donde el esfuerzo no tenga su debida contraprestación, ni permitir que los poderes públicos hagan cosas como habilitar agosto para juicios y vistas procesales, quitándonos la posibilidad de disfrutar de unas merecidas vacaciones en el único mes que permite el calendario judicial. ¿Acaso no tenemos el mismo derecho que el resto de trabajadores de este país?

¿Se presentaría de nuevo a las elecciones de decano al Colegio de Abogados de Santiago?

No, en absoluto, digamos que la reflexión que le acabo de decir no lleva ninguna intención oculta, es más bien un arrebato políticamente incorrecto. En todo caso estoy bastante de acuerdo con la política que está desarrollando la actual junta de gobierno, mis felicitaciones a todos ellos.

¿Y hablado de política? ¿Qué opina de nuestros políticos?

Faltan verdaderos líderes, personas con voz propia que sean referentes en sí mismos y que como tales sumen a sus organizaciones, no necesariamente partidos políticos, porque la política es, en primera instancia, de los ciudadanos. Soy un convencido que al frente deben estar los mejores, no los que mejor convencen al electorado. Esto es porque también soy un creyente en la meritocracia.

¿Para cuándo su nuevo libro?

Lo hemos pospuesto para marzo. Después de una larga conversación con mi editor, consideramos que era lo mejor en un momento de gran incertidumbre en el mundo editorial.

¿Seguirá en la misma línea, con cierto sustrato histórico en su nueva novela?

En efecto, nuevamente la novela será como una cebolla, con distintas capas de lectura. En esta ocasión tiene un protagonismo especial unos de los genocidios más terribles de la historia que menos conocemos. Curiosamente, parte de la información que obtuve proviene del diario de guerra de un soldado norteamericano.

Es Académico de Número de la Academia Xacobea, ¿de dónde le viene el interés por el Camino de Santiago y lo que este representa?

Desde que siendo muy joven, allá por 1987, decidí hacer con mis padres un tramo del camino francés que va desde Astorga hasta Santiago. El caso es que era julio y los dejé solos al llegar a Sarria para seguir las vacaciones cerca de una playa. El arrepentimiento fue casi espontáneo, desde entonces terminar el Camino, o hacer del Camino una parte esencial de mi vida, fue una necesidad.

Para cerrar esta entrevista, ¿cómo está viviendo la pandemia del Covid?

Supongo que como todo el mundo, con cierta incertidumbre que espero gestionen correctamente los responsables. Dejando a un lado el tema sanitario, que por supuesto es lo prioritario, considero que no hay nada peor para nuestro país y para todo en general que la psicosis mantenida en el tiempo. Necesitamos certidumbres, las que sean, pero certidumbres sobre cómo salir de eso con los menores daños a nuestro verdadero tejido productivo, que no olvidemos es la pequeña y mediana empresa. Por otro lado, he encontrado como muchos padres la posibilidad de tener a mis hijos en casa y hacer cosas que con la vorágine del día a día pasaban desapercibidas. Hemos aprendido a disfrutar de las pequeñas cosas, a recuperar conversaciones antes impensables, a hacernos más fuertes e inmunes como familia a los problemas externos. Esperemos que no en mucho, también como sociedad, tengamos nuestra cura.

Y, por último, ¿qué es lo que más desea en este momento de su vida?

Vivir urgentemente. Cada minuto, cada día.