Intermodal: la nueva estación de buses moverá dos millones de pasajeros al año

Después de que la Xunta firmase este martes el acta de recepción de las obras de la nueva terminal de autobuses de Santiago, ya solo queda que finalicen los trabajos en la pasarela peatonal para completar la primera fase de la estación intermodal de la capital gallega. Desde la Consellería de Infraestruturas e Mobilidade indicaron que la plataforma cubierta que comunicará ambas estaciones –tren y buses– y permitirá mejorar la conexión entre los barrios del Ensanche y Pontepedriña, garantizando el tránsito de los usuarios entre la calle Clara Campoamor y la avenida do Hórreo, estará lista antes de que finalice este mes. En este sentido, señalaron que solo resta completar los trabajos de instalación del ascensor. La pasarela peatonal se convertirá en la primera calle pública encapsulada de Compostela.

En cuanto a la puesta en marcha de la nueva estación de autobuses, una vez han finalizado las obras y teniendo en cuenta que el Concello ya ha asumido su gestión por un plazo de 25 años, hasta 2046, el alcalde de Santiago confía en que esté “plenamente operativa en la primera quincena de mayo”, después que se complete el traslado de equipamientos y trabajadores procedentes de la antigua terminal, en San Caetano.

La nueva estación de buses ocupa una superficie de más de 8.800 m2, y contará con 19 dársenas de transporte interurbano, 6 de metropolitano y 11 plazas para regulación. Con la llegada de la alta velocidad, desde el Concello estiman que la estación intermodal de Santiago moverá en torno a a siete millones de pasajeros al año, y cuyo desglose sería el siguiente: tres millones la terminal de tren, dos la de autobuses y otros dos millones relacionados con el transporte metropolitano.

En este sentido, teniendo en cuenta la transformación que supondrá para esta zona de la ciudad la puesta en marcha de la intermodal, Raxoi sacará a concurso el proyecto de reurbanización de la rúa do Hórreo. La propuesta contempla habilitar un vial para autobuses y “unha zona de preferencia peonil que iría desde un pouco antes da pasarela ata a rotonda”, explicó hace unas semanas el alcalde. Se diferenciaría del resto de la calle por la elevación de la superficie, con un pavimento distinto, “doutra cor, unha solución parecida a que se adoptou no cruce de Xeneral Pardiñas coa rúa de Montero Ríos”. “Neste espazo, a preferencia será dos peóns sobre a circulación de vehículos”, avanzó Xosé Sánchez Bugallo, con un límite de velocidad de diez kilómetros por hora: “O obxectivo é que os peóns que queiran entrar ou saír da estación de tren ou da estación de autobuses e das paradas do transporte metropolitano teñan unha vía de preferencia peonil para cruzar cara o Ensache”. Lo que se trata, sostienen desde el gobierno local, es de habilitar un espacio que “integre a Intermodal dentro do Ensanche”, así como los barrios de la zona sur, O Castiñeiriño y Pontepedriña.

“A actuación anticípase o que será a estación de alta velocidade, que esperemos saia a licitación este ano. A diferencia da estación actual, que hai que baixar, accederase directamente desde a rúa do Hórreo, á mesma altura”, destacó Sánchez Bugallo.