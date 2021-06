Invasión de abejas en Costa Vella

Santiago. Aquellos que pasaron por la rúa de Polonia esta tarde, en el Polígono de Costa Vella, se quedaron impactados por la presencia de cientos de abejas sobre alguno de los vehículos aparcados. Tal y como se aprecia en la imagen, las abejas formaron su particular nido en la parte trasera de ese vehículo, que previamente llegó a estar cubierto al completo. Y ese no fue el único coche afectado, con el consiguiente temor para los trabajadores que en ese momento tenían que bajar de sus coches para acceder a sus puestos de trabajo en el entorno. Asimismo, según los testigos, varias personas intentaron espantar a los curiosos inquilinos de los coches. No fue el único incidente con insectos, ya que los Bomberos de Santiago tuvieron que retirar dos nidos de avispas velutinas en la Rúa do Peregrino y en Travesía da Campiña.