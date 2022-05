Invitación ás ‘foodtrucks’ para o Banquete de Conxo

FESTA. As persoas interesadas en instalar postos de foodtruck na zona de aparcamento da rúa Ramón Baltar o vindeiro 22 de maio, co gallo da celebración das Festas do Banquete de Conxo, poderán ata o 18 de maio solicitar as autorizacións correspondentes para a ocupación da vía pública. O espazo habilitado poderá acoller un máximo de vinte postos, que serán autorizados respectando a orde de presentación no rexistro. As solicitudes de autorización serán presentadas a través da Sede Electrónica do Concello ou de xeito presencial, por orde de chegada desde as 9.00 ata as 13.00 h. ecg