Ioga e deporte no campus do Multiusos do Sar

ACTIVIDADES. Os rapaces que estes días asisten ao campus do Multiusos Fontes do Sar participaron onte nunha sesión na que practicaron posturas e técnicas do ioga da man do profesor das instalacións, Toño González. Con esta xornada focalizada na meditación e na calma finalizaron unha semana intensa, na que a temática estivo centrada nos Xogos Olímpicos e na que pudieron coñecer de preto disciplinas como o atletismo, a natación, o bádminton, o hockey, o tenis ou o fútbol. Os vindeiros días o asunto central sobre o que xirarán as principais actividades do campamento será a horta. Os rapaces farán unha prantación e terán obradoiros relacionados cos alimentos cultivados. ecg